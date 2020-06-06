Murat Yetkin: Yoksa HDP'lilere virüs bulaşmıyor mu?

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, 4 Haziran'da milletvekillikleri düşürüldükten sonra tutuklanan vekillerden CHP'li Enis Berberoğlu'nun Covid-19 salgını gerekçesiyle ev iznine gönderilip, HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'nın cezaevinde tutulmasına, "Vicdanların sindirmesi zor" diyerek tepkisini gösterdi.

Bir buçuk yıldır bekletilen kararın şimdi gündeme getirilmesinin siyaset kulisinde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müttefiki MHP lideri Devlet Bahçeli desteğiyle siyaseten daha da sert bir çizgiye kayacağı şeklinde yorumlandığını aktaran Yetkin, "Ancak burada siyasi değil insani ve vicdani bir sorun da bulunuyor" dedi.

"Şimdi ben 'Neden Berberoğlu (o da 31 Temmuz’a dek) ev iznine gönderildi de, Güven ve Farisoğlu gönderilmedi? Onlara virüs bulaşmıyor mu?' diye sorunca sıralanacak gerekçeler belli" diyen Yetkin, "Çünkü onlar terör suçlusu, terör suçlusu olunca (Berberoğlu gibi Maltepe’deki) açık cezaevine değil, (Diyarbakır’daki) kapalı cezaevine kondular, bu yüzden de izin verilmiyor" diye devam etti.

Yetkin, "Hepsinin de yasada yeri olan bu gerekçeler, bu sorulara insani ve vicdani olarak yanıt veremiyor" ifadesini kullandı.

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