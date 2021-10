Murat Yetkin: Yetkililer, Türk vatandaşlarının gerekirse Afganistan'dan tahliye edilmesi için her türlü planlamanın yapıldığını vurguluyor

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, ismini vermeyen yetkililerin Afganistan'da Taliban'ın başkent Kabil'e ulaşması üzerine gerekli durumda ülkedeki Türk vatandaşlarının tahliye edilmesi için hazırlıkların yapıldığına ilişkin sözlerini aktardı.

Yetkin, 2014 yılında Irak'ın Musul şehrinde tahliyenin gecikmesi nedeniyle IŞİD tarafından esir alınan Başkonsolos ve 49 kişiyi hatırlatarak "İkinci Musul olmasın" mesajını verdi.

Murat Yetkin'in "Taliban Kabil’e girdi: Ankara’da tahliye hazırlıkları" başlıklı yazısından ilgili bölüm şöyle:

"İsminin açıklanmasını istemeyen yetkililer, Türk vatandaşlarının Afganistan’dan gerekirse askeri imkânlarla tahliyesi için her türlü planlamanın yapıldığını, siyasi karara göre her an harekete geçilebileceğini vurguluyorlar. Halen Kabil’deki Hamid Karzai havaalanının iç güvenlik ve işletmesini Türk Silahlı Kuvvetleri sağlıyor. Taliban son açıklamasında Türk askerinin de 1 Eylül’e kadar ülkeden ayrılmaması durumunda saldırı hedefi sayılacağını ilan etmişti."

