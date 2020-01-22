Murat Yetkin: Yeni bir sorun kapıda

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, Türkiye'nin yakında dış politikada yeni bir sorun ile karşı karşıya kalabileceğini ifade etti.

"Erdoğan, ABD ve Rusya’yı birbirine karşı kullanma siyasetini bugüne dek ve sınırlarını zorlayarak sürdürdü" ifadelerini kullanan Yetkin, "Rusya, Türkiye’yi S-400 türünden yeni anlaşmalara zorlamak için yeni adımlar atarsa, Türkiye, NATO müttefiki ABD’yi ne kadar yanında bulabilecek? Kapımızdaki yeni soru ve yeni sorun budur" değerlendirmesinde bulundu.

Yetkin'in yazısının ilgili bölümü şöyle:

Erdoğan Berlin Konferansı dönüşü uçakta kendisine, aralarında Türkiye’nin (Hafter’e karşı Serrac’tan yana) taraf olduğu Libya iç savaşında “Arabulucu olup olmayacağını” sorabilecek kadar sığ ve yardakçı olanların da bulunduğu gazetecilere, bu başarı hikâyelerinin Putin’le işbirliği sayesinde olduğunu söylemiş; doğrusunu söylemiş.

Öte yandan İdlib ateşkesini bozanın, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Davos’ta Suriye rejim güçleri olduğunu söylemesinden birkaç saat sonra, Rusya olduğu haberi duyuldu. Yemen’de bir askeri kampın basılmasına tepki gösteren Dışişlerimiz, “26 sivil öldürüldü” haberlerine rağmen, Türkiye’yi yeni bir göç baskısı altında bırakan bu saldırıya (22 Ocak sabahı itibarıyla) resmî bir tepki vermedi. Elimizde bir tek Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın bir gün önce, 20 Ocak’ta Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile İdlib ve Libya konulu bir telefon görüşmesi yaptığı bilgisi var. Dahası, Libya’da ateşkese uyulmuyor, Hafter Trablus kuşatmasını sürdürüyor. Rusya, Hafter üzerinde yeterince baskı kurmuyor: Birleşik Arap Emirlikleri parası ve Mısır’ın üs ve sınırlarını açmasıyla Halife Hafter saflarında savaşan Rus paralı askerleri (Wagner) hâlâ orada örneğin. Hafter’in Berlin’de herhangi bir belgeye imza atmadığını, taahhüde girmediğini Erdoğan kendisi söyledi, ama Türkiye, Libya’ya muharip birlik göndermeyeceği taahhüdü altına girdi.

İşin doğrusu, Erdoğan’ın asker gönderme tehdidi olmasaydı, Trablus’un muhtemelen çoktan Hafter’in eline geçeceği, BM tarafından tanınan Serrac hükümetinin yıkılacağı, belki Berlin Konferansının dahi yapılmayacağı, Türkiye’nin de taraf olduğu bir Libya masasının belki kurulmayacağıdır. Ancak bu saatten sonra Putin, neticede Türkiye’nin değil Rusya’nın çıkarları doğrultusunda fikir değiştirir, Erdoğan’ı hem Libya, hem Suriye’de yarı yolda bırakırsa Türkiye ne yapacaktır?

Erdoğan, ABD ve Rusya’yı birbirine karşı kullanma siyasetini bugüne dek ve sınırlarını zorlayarak sürdürdü. Ancak Rusya, Türkiye’yi S-400 türünden yeni anlaşmalara zorlamak için yeni adımlar atarsa, Türkiye, NATO müttefiki ABD’yi ne kadar yanında bulabilecek? Kapımızdaki yeni soru ve yeni sorun budur.

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