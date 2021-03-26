Murat Yetkin: Yeni bakanlar değil bakanlıklar gelebilir, bazı kurumların bağlı olduğu bakanlıklar da değişebilir

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, "Ankara’da bir süredir hızlanan yeni kabine, yeni bakanlar ve nedense pek tartışılmayan yeni makamlar tartışmaları üzerine. Hazırlıklar hemen hemen tamamlanmış durumda, Hemen hemen dememin nedeni Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın son onay makamı olarak üzerinde yapacağı son dakika değişikliklerine tabi olması. Yani bunların tamamı da onaylanıp uygulamaya girebilir, bir kısmı da." değerlendirmesini yaptı. Yetkin, "Yeni bakanlar değil bakanlıklar gelebilir, bazı kurumların bağlı olduğu bakanlıklar da değişebilir" görüşünü savundu.

Yetkin yazısında, "Erdoğan onaylarsa, sadece yeni bakanlar değil, yeni bakanlıklar gelebilir. Şimdi Hazine ve Maliye’nin yeniden ayrılması gündemde. İsimler üzerinde durmak doğru değil ama Lütfi Elvan’ın ikisinden birinde kalması ihtimali yüksek. Erdoğan onaylarsa Aile-Çalışma ve Kültür-Turizm bakanlıklarının ayrılması ihtimali de yüksek. Bu konuda da Ankara’da telaffuz edilen isimler var. Ancak aynı şekilde, isim üzerinden yapılan spekülasyonlara katkıda bulunmayı uygun bulmuyorum. Kaldı ki yeni sistemde bakanlar zaten kendi inisiyatiflerini kullanamıyor; yani kimin olduğu pek fark etmiyor. Son haftalarda ayrılması muhtemel başka bakanlıklardan da söz edilmeye başladı. Örneğin Tarım ve Orman, örneğin Çevre ve Şehircilik." ifadesini kullandı.

Yetkin şunları kaydetti:

"Devlet idare aygıtının yeniden yapılanması çerçevesinde sadece bakanlıkların ayrılması değil, bazı önemli kurumların bağlı bulunduğu bakanlıkların değişmesi de söz konusu olabilir. Bunlar arasında Devlet Su İşleri, Tapu ve Kadastro, Nüfus İdaresi de sayılıyor. Yeni bakanlıkların Cumhurbaşkanı açısından bir idari bir de siyasi işlevi var. Siyasi işlevi daha çok insana devlet bütçesinden sorumluluk ve makam vererek AK Parti iktidarına bağlılıklarını güçlendirme çabası olarak özetlenebilir. Düşünsenize, AK Parti MKYK üyeliklerinin sayısı, yedekler ve yeni kurullarıyla birlikte yüzde 25 artırıldı. Bu saydığımız yeni bakanlıkların yeniden kuruluşu onaydan çıkarsa Erdoğan kabinesindeki bakanlar da en az yüzde 25 artarak 16’dan 20’ye çıkabilir. İdari yapıda da bunu devlet yapısında uzun vadeli kadrolaşma çabasının yeni bir aşaması olarak görmek mümkün.

Yeni bakanlıklar kurulduğu takdirde yani bakanlar muhtemelen bu makamlara hevesli milletvekilleri arasından çıkmayacak. Çünkü CHS rejiminde bakan olanın milletvekilliğini bırakması gerekiyor. Oysa yeni Anayasa hazırlığındaki Erdoğan’ın TBMM’deki AK Parti üye sayısını düşürmeye hiç niyeti yok. Bakanlar ya şu anda milletvekili olmayan kıdemli AK Partililerden, ya da Cumhurbaşkanlığının kurul ve komitelerinde yetişen isimlerden seçilebilir."