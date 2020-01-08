Murat Yetkin yazdı: Trablus yerinde kalacak mı?

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, Berlin Konferansı yapılana kadar Halife Hafter'ın yönetimindeki Libya Ulusal Ordusu'nun Trablus'u ele geçirebileceğini yazdı.

Rusya’nın paralı asker şirketi Wagner’in de desteklediği Hafter güçlerinin Türkiye destekli hükümetin elinde kalan son topraklardan Sirte'yi de ele geçirdiğine dikkati çeken Yetkin, "Gerek Suriye, gerek Libya, gerekse ABD-İran geriliminin sahnesi Irak’ta Türkiye’nin atacağı adımlarda Erdoğan-Putin görüşmesinin sonuçları belirleyici olacak" değerlendirmesinde bulundu.

Yetkin'in yazısının ilgili bölümü şöyle:

Trablus cephesinde ise işler henüz Erdoğan’ın istediği gibi gitmiyor. Rusya’nın paralı asker şirketi Wagner’in de desteklediği isyancı Halife Hafter’e bağlı güçler, Putin Şam’da Esad ile Emevi Camisini ziyaret ederken BM Tarafından tanınan Feyiz Serrac hükümetinin elinde kalan az sayıda yer arasında bulunan Akdeniz liman şehri Sirte’yi de ele geçirdi. Hafter, başkent Trablus’a giden yolları da tutmuş vaziyette.

Almanya Şansölyesi Angela Merkel’in, Libya’nın geleceği için başlattığı Berlin Süreci konferansı yapılana kadar, eğer Putin durdurmazsa, Hafter’in Trablus’u da ele geçirip hâkimiyetini ilan etmesi ihtimal dâhilinde. Yani Berlin Konferansı, toplanacaksa eğer, toplanana dek Türkiye’nin anlaşma imzaladığı Serrac hükümeti Trablus’u da yitirebilir.

Gerek Suriye, gerek Libya, gerekse ABD-İran geriliminin sahnesi Irak’ta Türkiye’nin atacağı adımlarda Erdoğan-Putin görüşmesinin sonuçları belirleyici olacak.

Erdoğan’ı Emevi Camisini, muhtemelen Esad’ın ev sahipliğinde ziyareti ihtimali de şimdilik Putin’e bağlı görünüyor.

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