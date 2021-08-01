Murat Yetkin yazdı: TEMA bağışları hükûmete mi gidiyor? 

Gazeteci - yazar Murat Yetkin, yangın çıkar çıkmaz Türkiye Erozyonla Mücadele Vakfı’na (TEMA) bağışların yapılmaya başlandığını hatırlatarak, "TEMA’ya yapılan bağışlar da Tarım ve Orman Bakanlığına gidecek lafı çıkar çıkmaz dört yandan 'Doğru mu?' mesajı yağmaya başladı. TEMA bugün değil öteden beri bağışların ağaca dönüşmesini Orman Genel Müdürlüğü ile yapıyor. Evet, bu defa da TEMA’ya bağışlar (Vakfın işlemesi için gerekli zorunlu giderler dışında) Tarım ve Orman Bakanlığına aktarılıyor" bilgisini paylaştı. Yetkin'e konuşanTEMA Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, "Aktarıyor ama denetliyoruz” açıklamasını yaptı.

Yetkin yazısında, "Neden TEMA? Çünkü güveniyor. Buna benzer bir örneği 1999 büyük depreminde vatandaş devlet kurumlarından çok gönüllü sivil kurtarma ekibi AKUT’a güvendiğinde görmüştük. Ak sakallı merhum Hayrettin Karaca, namı diğer “Toprak Dede” ile özdeşleşen TEMA halkın güvendiği bir kurum olduğu için sadece vatandaşlar değil, büyük şirketler de bağış yağdırmaya başladı. Hatta şöyle söyleyelim, bakanların banka hesap numaraları vererek valiliklere yardım yapılmasını istemesine karşın TEMA’ya, ya da örneğin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın açtığı türden belediye kampanyalarına da. Hem de kovit salgınının başında hükümetin Ankara ve İstanbul belediyelerinin açtığı yardım kampanyası paralarına el koyduğunu bile bile." düşüncesini dile getirdi.

Yetkin şu ifadeleri kullandı:

"Bir yerde hükümet kurumlarına kaybolan güvenin işaretidir bu. “İtibardan tasarruf olmaz” iddiasıyla şatafatlı binaları ve (uçak dahil) makam araçlarını artıran iktidarın fidan bağışlarını da kendi uygun gördüğü başka alanlarda kullanacağına duyulan kuşkunun eseridir.

İşte o nedenle TEMA’ya yapılan bağışlar da Tarım ve Orman Bakanlığına gidecek lafı çıkar çıkmaz dört yandan “Doğru mu?” mesajı yağmaya başladı. Sadece eşten dosttan değil, iş dünyasından da. Bağışçıların etkili bir kısmı, bağışlar hükümete geçecekse TEMA’ya da destek olmama eğilimindeydi. Bu da herkesi ilgilendiren bu konuda hem TEMA hem de devlet kurumlarına haksızlık etmemek adına konunun nesnel olarak ele alınması gerekiyordu.

TEMA: “Aktarıyor ama denetliyoruz”

TEMA Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç’a telefonla ulaştığımda Marmaris’teydi. Şunları söyledi:

"Ülkemizdeki ormanlık alanların %99’u devlet ormanı statüsündedir. Dolayısıyla bu alanlarda yetki ve sorumluluk sadece Orman Genel Müdürlüğü’ne aittir. İzinsiz olarak herhangi bir faaliyet yürütülemez.

“Mevcut fidan bağışı bedelleri ile bu işin mali olarak yapılabilmesi mümkün değildir. Bu rakamlarla ancak sivil toplum kuruluşlarının aracı olarak, Orman Genel Müdürlüğüne fidan bağışlarını aktarmak yoluyla ek kaynak yaratması mümkündür.

“TEMA Vakfı olarak ağaçlandırma çalışmalarının takibini ve denetimini hassas bir şekilde yapıyoruz. Yanan alanlar da dahil olmak üzere tüm ağaçlandırma çalışmalarımızı Orman Genel Müdürlüğü ile iş birliği içerisinde yürütüyoruz.

“Bize yapılan her bir bağışın takipçisi olarak, bağışlar sayesinde oluşturduğumuz ağaçlandırma sahalarımızı 3 yıl boyunca sonbahar ve bahar dönemlerinde olmak üzere yılda İki kez kontrol ediyor ve aksaklıklar olması halde düzeltilmesini sağlıyoruz.”

Yani TEMA bugün değil öteden beri bağışların ağaca dönüşmesini Orman Genel Müdürlüğü ile yapıyor. Evet, bu defa da TEMA’ya bağışlar (Vakfın işlemesi için gerekli zorunlu giderler dışında) Tarım ve Orman Bakanlığına aktarılıyor. TEMA yönetici ATAÇ her yıl yürüttükleri kontrollerde bağışçılarının sahalarında en az yüzde 80 başarı hedeflediklerini, sonuçları da kamuoyu ve bağışçılara raporladıklarını söylüyor.

Ataç, Anayasa’nın 169’uncu Maddesine göre orman arazilerinde yapılaşmaya izin verilemeyeceğini söylüyor ama, son yasa değişikliğiyle bunun yapılabilmesine kapı açılıyor. Konu Anayasa Mahkemesi önüne gidebilir."