Murat Yetkin yazdı: Libya ve Suriye, İstiklal Savaşı mı?

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın Suriye ve Libya’daki askeri nitelikteki hamleleri "yeni bir İstiklal Savaşı" olarak nitelemesiyle ilgili bir yazı kaleme aldı.

Yetkin, bu söylemin "İstiklal Savaşı’nın anlam ve önemini adeta azaltıcı bir boyutu olduğunu" ifade etti.

Yetkin, "Cumhurbaşkanı Erdoğan kusura bakmasın ama bugün Suriye ve Libya’da yaşananları, ne kadar ciddi ve önemli olursa olsun, Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları önderliğinde verilen ve hem yurdun kurtuluşu, hem de Cumhuriyetin kuruluşunu getiren İstiklal Savaşı’yla denk görmek doğru değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Murat Yetkin'in yazısının ilgili bölümü şöyle...

Gelinen aşamada Suriye ve Libya’nın artık aynı çok bilinmeyenli denklemin unsurları haline geldiği görülüyor.

Zaten Putin’in Merkel ve Macron’la yaptığı telefon görüşmelerinde Suriye’nin yanı sıra Libya konusunun da ele alındığı açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye ve Libya’daki askeri nitelikteki hamleleri yeni bir İstiklal Savaşı olarak niteliyor. Bu benzetmenin gerekçesini ise şimdi oralara müdahale etmezsek daha sonra bunun bedelini içeride ödeyeceğimiz gibi bir mantıkla izah ediyor. Bu yönüyle seçim ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli’nin tehditleri sınırların dışında bertaraf etme çizgisiyle paralel bir tutum sergiliyor. Bu çizginin, sınırların ötesinde başka ülke toprakları ve Birleşmiş Milletler kurallarının başlaması gibi hukuki ve siyasi sorunları var. Yine de, bu çizginin hayata geçirilmesi için hava sahası güvenliği sağlanmadan kara birliklerini ateş hattına sevk etmek gibi ağır riskler alınıyor. Şehit cenazelerinin gölgesinde zor diplomasi derken kast edilen budur.

Bu söylemin bir de İstiklal Savaşı’nın anlam ve önemini adeta azaltıcı gibi bir boyutu var. İstiklal Savaşı vatan topraklarını işgal eden yabancı birliklere ve aynı zamanda işgalcilerle işbirliği yapan Osmanlı Sarayına karşı verilmiş bir ölüm kalım mücadelesidir. Cumhurbaşkanı Erdoğan kusura bakmasın ama bugün Suriye ve Libya’da yaşananları, ne kadar ciddi ve önemli olursa olsun, Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları önderliğinde verilen ve hem yurdun kurtuluşu, hem de Cumhuriyetin kuruluşunu getiren İstiklal Savaşı’yla denk görmek doğru değildir.

Yetkin'in yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz