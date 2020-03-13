Murat Yetkin yazdı: Korona salgını senaryoları

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, yeni tip Koronavirüs salgınının dünyada yol açacağı değişiklikleri ele alan bir yazı kaleme aldı. Yetkin, "Yeni tehditler ve yeni koşullara uygun, yeni kurallar, yeni ilişki zeminleri gerekecek; sadece insani boyutta değil, ama daha çok siyasi ve ekonomik boyutta; değişim senaryoları gerekiyor" dedi.

Yetkin, yalnızca Türkiye için değil toplumun bütün kesimlerini kapsayan yeni ve önleyici toplum sağlığı örgütlenmesine gidilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Sağlık sisteminin parası olanın hastalıklardan nispeten korunabildiği, tedavi olabildiği bir eşitsizlik zemininden çıkarılması gerekiyor. Bu çerçevede sağlık sigortaları sistemlerinin de kamu yararı çerçevesinde salt kâr odaklı olmaktan çıkarılacağı yeni bir düzen gerekiyor" diye yazdı.

Murat Yetkin’in yazısının bir bölümü şöyle:

"Koronavirüs, dünyanın, ülkelerin, kurumların, hatta şirketlerin bir içine kapanma sürecine girmesine, daha doğrusu bunu hızlandırmasına neden oldu. Yeni uluslararası ilişkiler düzeninde diplomasinin daha ülke ve bölge odaklı olarak yürüyeceğini söylemek mümkün. İşbirliklerinin ise genel planda olmaktan çok, konu odaklı yürütülmesi ihtimali yüksek. Buna hazırlıklı olunmalı.

Bu tür salgınlar başlayınca ne ülke sınırı tanıyor, ne zengin-fakir, ne de güçlü-güçsüz. Geçen hafta ABD Başkanı Donald Trump ile görüşen Brezilya İletişim Bakanı’nda çıkmış virüs örneğin, Kanada Başbakanı Justin Trudeau da kuşkulular listesinde; İran Meclisi’nde 23 vekil hasta, Meclis kapalı. Son zamanlarda hem Doğuya hem Batıya çok seyahat eden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın koruma ekibine yüksek ateş ölçen kameralar taşıyan görevlilerin eklendiğini görüyoruz.

Yani değişim senaryoları, sağlık sistemlerinin önleyici toplum sağlığı ve daha çok kâr değil, daha çok kamu yararı temelinde yeniden düzenlenmesini içermek zorunda.