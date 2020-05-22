Murat Yetkin yazdı: İzmir’deki tehlikeli kışkırtma; arkasında kimler var?

Gazeteci, yazar Murat Yetkin, İzmir'deki bazı camilerden Çav Bella marşı ve Selda Bağcan'ın Yuh Yuh adlı şarkısının çalınmasına ilişkin kaleme aldığı yazıda, "Bu eyleme sadece dindarların, muhafazakârların değil, aklı başında herkesin tepki duyacağı açıktı. Açık bir kışkırtma görünümündeydi" dedi.

Yetkin, söz konusu olayın Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç'ın Koronavirüs salgını nedeniyle camilerden her gün dua ve salavat okunmasına ilişkin "Bana kalırsa bu bir bid'attır" sözlerinden 5 gün sonra meydana geldiğini hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

"Sen misin bunu diyen? Arınç’a en büyük tepki AK Parti bünyesinden, özellikle de Cumhurbaşkanlığı ekibi içinden geldi. Hatta Cumhurbaşkanlığı içinde ve dışından kendisini yeniden Erdoğan’a göstermek isteyenler arasında bir Arınç’ı kınama yarışıdır başladı. Acaba şimdi Arınç kendisini nerede bulacak?"

Yetkin, 'ötekiletiştirme'nin işe yaramadığını belirterek, "İzmir’deki kışkırtma ve benzerleriyle başa çıkmanın en iyi yolu, sorumlular ve arkasındakileri herkesi ikna edecek şekilde mahkemeye çıkarmaktan geçer. Devlet görevlilerine düşen ise halka neden tepki göstermiyorsunuz diye kızmak değil, halkı yatıştırmak olmalıdır" diye yazdı.

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