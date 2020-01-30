Murat Yetkin yazdı: İsrail, ABD’nin 51’inci eyaleti mi?

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması" diye nitelendirdiği Orta Doğu barış anlaşmasının ardından "İsrail’i ABD’nin 51’inci eyaleti ilan etmek, siyaseten daha az riyakârca olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Yetkin bugünkü yazısında Trump'ın planına destek verenleri listelerken, "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Arap dünyasında hali hazırdaki en önemli dostu" diye nitelendirdiği Katar Emiri Tamim El Tani'nin de bahsi geçen plana destek vermesine dikkat çekti.

Yetkin'in yazısının ilgili bölümü şöyle:

İsrail Başbakanını iktidarda tutmanın ABD’de partiler-üstü bir tavır olduğu anlaşıldığına göre, belki İsrail’i ABD’nin 51’inci eyaleti ilan etmek, siyaseten daha az riyakârca olacaktır.

Pelosi ve Demokratların, Trump’ın Netanyahu’ya verdiği desteğin arkasında durması belki sürpriz sayılabilirdi ama Filistinlilerin hep bir ağızdan karşı çıktığı plana, uluslararası platformda verilen ilk açık desteğin bir Arap ülkesinin liderinden, Trump’ın “en sevdiğim diktatör” diye selamladığı Mısır Cumhurbaşkanı Abdül Fettah Sisi’den gelmesi sürpriz olmadı.

Suudi Arabistan Kralı Salman da, Trump’ın damadı ve Orta Doğu Özel Temsilcisi Jared Kushner tarafından hazırlanan planı beğeniyle karşıladı. Jared Kushner’in Orta Doğu’daki en yakın dostu, Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Salman, planı reddeden Filistin lideri Mahmut Abbas’a “Filistinlilere verdikleri desteğin devam edeceği” sözünü vererek riyakârlığın zirvesine erişti.



Vatandaşlarının yarıdan fazlası Filistin kökenli olan Ürdün Hâşemî Krallığın başındaki Kral 2. Abdullah da, Muhammed Bin Salman gibi, plana destek verdi. Planı destekleyenler arasında, Mısır’da Sisi ile siyasi ve askeri işbirliği içinde, Libya’daki Feyiz El Sarrac hükümetini devirmeye çalışan isyancı Halife Hafter’e destek veren Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) şeyhi Muhammed bin Zayed de var.



Peki, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Arap dünyasında hali hazırdaki en önemli dostu Katar Emiri Tamim El Tani ne yapmış? Filistinlilerin haklarını mı savunmuş, yoksa Trump’ın İsrail yanlısı planına destek mi vermiş? Bilemediniz. Katar da plana destek açıklayan Arap ülkeleri arasında. Katar’ın ABD’den bir ricası oldu ama Suud ve Mısır yönetimi gibi onlar da Doğu Kudüs’ün Filistin devletinin başkenti sayılmasının iyi olacağını düşünüyorlar.

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