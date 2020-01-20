Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Libya gündemli konferans için gittiği Almanya'nın başkenti Berlin'den erken ayrılmasının sebebini yazdı.

Yetkin, konuyla ilgili ulaştığı bir kaynağın kendisine "Hiçbir sorun yok. Sadece yemeğe kalmadık. Dışişleri Bakanımız [Mevlüt Çavuşoğlu] sonuna kadar oradaydı” dediğini belirtti. Yetkin, kaynağın Erdoğan'ın Libya Ulusal Ordusu lideri Hafter ile hiç aynı masaya oturmadığını vurguladığını da aktardı.

Murat Yetkin'in yazısının ilgili bölümü şöyle:

Yetkinreport’un sorularını yanıtlayan yetkili, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Berlin Konferansından neden planlanandan iki saat önce ayrıldığı yolundaki soruyu, “Hiçbir sorun yok. Sadece yemeğe kalmadık. Dışişleri Bakanımız [Mevlüt Çavuşoğlu] sonuna kadar oradaydı” şeklinde yanıtladı. Yetkili Cumhurbaşkanının yemeğe kalmama nedenini “yoğun programı” olarak izah etti. Ancak Mısır Cumhurbaşkanı Abdül Fettah El Sisi, ya da onun desteklediği Libya’daki isyancı güçlerin komutanı Halife Hafter ile aynı masaya oturmak istememesine mi bağlı olduğu yolundaki soruya, “Hafter liderlerin olduğu hiçbir yerde olmadı” yanıtını vermekle yetindi. Erdoğan, geçen Eylül ayında BM Genel Kurulu sırasında ABD Başkanı Donald Trump’ın verdiği yemeğe de, Mısır’ın seçilmiş cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’yi devirip yerine geçmiş olması gerekçesiyle katılmamıştı.

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