Murat Yetkin yazdı: Endişe verici gelişmeler; ikinci Ergenekon süreci mi?

YetkinReport'ta yayımlanan yazısında, 15 Temmuz'a giden sürecin 2008’de Ergenekon davasının açılmasıyla başladığını belirten Yetkin, "Cumhurbaşkanı Erdoğan hâlâ 2013 Gezi protestolarını 2016’daki askeri darbe girişimi sürecinin başlangıcı ve provası olarak görmek istiyor. O sürecin, 2007’de, henüz 'kandırıldığını anlamadığı' Ergenekon süreciyle başladığını görmek istemiyor" ifadesini kullandı.
"Gelişmeler adeta yeni bir sürecin başladığı kuşkusuna yol açıyor" diyen Yetkin, "Ve yine aklıma Mehmet Akif’in dizeleri geliyor: "Tarihi 'tekerrür' diye tarif ediyorlar. Hiç ibret alınsaydı, tekerrür mü ederdi?" diye yazdı.
Yetkin'in yazısının tamamına şuradan ulaşabilirsiniz.