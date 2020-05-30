Murat Yetkin yazdı: Endişe verici gelişmeler; ikinci Ergenekon süreci mi?

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, son haftalarda gayrimüslimlere yönelik artan saldırıları, bir camiden 'Çav Bella' çalınması, siyasi parti yasasında değişiklik iddiaları ve sosyal medya üzerindeki baskının artırılması gibi olayları yorumlarken, "Endişe verici gelişmeler: İkinci Ergenekon süreci mi?" dedi.