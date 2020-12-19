Murat Yetkin yazdı: Dünyada yıldızı yükselen iki genç bilim kadını daha

Gazeteci, yazar Murat Yetkin, Rahmi Koç Bilim Madalyası'nın 2019 ve 2020 sahipleri olan Cornell Üniversitesi'nden Prof. Dr. Filiz Garip ve Lozan Üniversitesi'nden Prof. Dr. Hatice Altuğ ile ilgili kaleme aldığı yazısında, "Koç Bilim Ödülünün dünyada yıldızı yükselen iki Türk bilim kadınına verilmiş olması önemli. Filiz Garip, sosyoloji dersleri veriyor. Bilim dünyasında özellikle göç ve göçmen araştırmalarıyla tanınıyor. Meksika’dan ABD’ye göç üzerine yazdığı bir kitap dört uluslararası ödül almış. Hatice Altuğ fotonik ve biyomühendislik dersleri veriyor. 2011 yılında Popular Science dergisi tarafından 'Yılın En Başarılı 10 Genç Bilim İnsanı'ndan biri seçilmiş. Işık ve nano teknolojiyi birleştirerek geliştirdiği yeni nesil sağlık araçları ile çok ciddi hastalıkların erken teşhisi için yaptığı çalışmaları öncü sayılıyor" ifadesini kullandı.

Yetkin yazısında, ABD’deki MIT laboratuvarından Prof. Dr. Canan Dağdeviren'i, Harvard Üniversitesi Genetik Hastalıklar Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil'i Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden (MIT) Prof. Dr. Daron Acemoğlu'nu örnek vererek, "Üçü de Türkiye’de olsalar bırakın bu başarıları elde etmeyi, inandıkları doğruları söyleme alışkanlıkları nedeniyle muhtemelen KHK’larla üniversiteden uzaklaştırılmış, belki de hapse girmiş olabilirlerdi. Meselenin özünde fikir ve ifade özgürlüğü vardır. Fikir ve tezlerin özgürce ifade edilemediği ortamlarda bilimsel ve teknolojik gelişme tesadüflere ve şansı yaver giden şahsi gayretlere bağlıdır. Ağlanacak halimizle böbürlenmek ise bize özgü bir çarpıklık" dedi.

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