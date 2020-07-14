Murat Yetkin yazdı: CHP İstanbul heyetinin Akşener ziyaretinde masadaki gizli aktör HDP seçmeni

Gazeteci Murat Yetkin, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile İyi Parti lideri Meral Akşener'e gerçekleştirdikleri ziyaret kaleme aldı. Yetkin, "İstanbul masasındaki gizli aktörse HDP seçmeni" diyerek başladığı yazısında, Kürt seçmeni ile HDP'nin siyasetteki etkisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yetkin, 25-26 Temmuz’da Ankara’da yapılacak CHP Kurultayı öncesinde, AKP ve HDP'nin daha güçlü olduğu Doğu ve Güneydoğudaki 18 il başkanının Kılıçdaroğlu için yaptığı destek açıklamasını hatırlatarak, bunu bir gövde gösterisi olarak değerlendirdi. Sözlerinin devamında, "Devamı istenen, örgüt tarafından da başarılı bulunan bu cephe politikasıdır. Ancak merkezinde Meral Akşener liderliğindeki İYİ Parti ile kurulan Millet İttifakının bulunduğu bu cephe politikası gücünün sınırlarına gelmektedir" diyen Yetkin, CHP liderinin ittifakı genişletmek istediğinden bahsetti. HDP'nin de TBMM'de üçüncü en büyük parti grubunu oluşturduğunu ifade eden Yetkin, "Bu çerçevede, Doğu ve Güneydoğulu CHP’lilerin Kılıçdaroğlu’na destek verirken yerel seçimlerdeki başarıyı, özellikle de İstanbul’u örnek göstermeleri boşuna değil. Çünkü 31 Mart seçimleri ve 23 Haziran İstanbul seçim tekrarındaki CHP başarısında sadece İYİ Partinin değil, en az o kadar HDP’li seçmenin de oyu var" dedi.

Yazısında MetroPoll araştırma şirketinin verilerine de yer veren Yetkin, şunları kaydetti:

"Görülebileceği gibi HDP’li seçmen İstanbul’da yüzde 85-90 arasında Ekrem İmamoğlu’na oy vermiş. Bunu İmamoğlu biliyor, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu biliyor. Mevcut siyasi coğrafyada HDP hiçbir partinin, MHP dahil hiçbir partinin ama özellikle de CHP ve İYİ partinin görmezden gelme lüksü olmayan bir gerçeklik. Parlamenter siyaset neticede bir aritmetik işlemse, Kılıçdaroğlu ve Akşener’in temel siyasi ilkelerini ihlal edilmeden yeni bir bakış ihtiyacı içinde oldukları ortada."

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