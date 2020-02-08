Murat Yetkin yazdı | Başbuğ olayı: Kumpas içinde kumpas

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ hakkında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yapılan suç duyurusu ile MHP'nin CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunması arasında bir bağ var mı diye sordu.

Yetkin, "Erdoğan bu nedenle Başbuğ’un kendisine ve eski silah arkadaşlarına yapılmış haksızlığın hesabını sormak arzusunu yüksek perdeden ve yargı tehdidiyle caydırmak istiyor" değerlendirmesinde bulundu.

Yetkin'in yazısının ilgili bölümü şöyle:

Şimdi, Fethullahçı örgütlenmenin hedefe alıp hapiste çürütmek istediği Başbuğ, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla suç duyurusunda bulunan AK Partililer eliyle mahkûm edilmek isteniyor. İşin ilginç bir boyutu da Erdoğan’ın bu çağrıda bulunduğu gün, MHP’nin de CHP lideri Kılıçdaroğlu aleyhinde savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu açıklamış olması.

Dönüp başa geliyoruz, değil mi?

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