Murat Yetkin yazdı: Ankara, Biden için hazırlanıyor

Gazeteci yazar Murat Yetkin, bugün gerçekleşen ABD genel seçiminde adaylar Donald Trump ve Joe Biden'ın kazanmaları durumunda Türkiye'ye olası etkilerini değerlendirdi. Yetkin, Ankara'nın Türkiye'nin dış politikadaki adımlarına karşı zıt duruşunu dile getiren Joe Biden'ın seçimi kazanmasına hazırlandığını yazdı.

Gazeteci yazar Murat Yetkin, "Ankara’da sürpriz gelişme: Erdoğan, Biden’a hazır" başlıklı yazısında, Ankara'nın iki adayın da başkan seçilmesi durumundaki olası senaryoları değerlendirdiğini anlattı. Yetkin, Erdoğan ve Trump arasındaki iletişimin tüm dünya tarafından bilindiğini vurguladığı yazıda, Biden için işunu yazdı: "Biden’ın son zamanlarda Erdoğan ve Türkiye’ye yönelik sert çıkışları ve yaptırım vaatleriyse ortada."

Yetkin'in yazısından ilgili bölüm şöyle:

"Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın adı dünyada Trump ile birlikte anılıyor. Biden kazanırsa Türkiye’nin bu yüzden ABD’den gelecek yaptırım ve benzeri hamlelere ne kadar hazır olduğu ciddi bir sorun. Bu satırlar yazılırken liranın dolar karşısındaki değerinin 8,45’e düşmüş olduğunu hatırlatmak gerekiyor.

Türkiye’yle kırk yıldır ilgilendiği bilinen Biden’ın son zamanlarda Erdoğan ve Türkiye’ye yönelik sert çıkışları ve yaptırım vaatleriyse ortada.

Ancak son gelişmeler Ankara’nın gerektiğinde bir viraj almaya hazır olduğunu gösteriyor"

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