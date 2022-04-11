Murat Yetkin: Yavaş’ın bugünkü hamleleri siyasette taşları yerinden biraz daha oynatmış bulunuyor

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etmesine ilişkin olarak, "Yavaş’ın bugünkü hamleleri siyasette taşları yerinden biraz daha oynatmış bulunuyor" yorumunu yaptı. Yetkin, "Mansur Yavaş tartışmaya girmek istemiyor ama cumhurbaşkanı adaylığı konusunda çıkarılan söylentilerden rahatsız olduğu bunu da Akşener ve Kılıçdaroğlu ile paylaştığı anlaşılıyor" düşüncesini dile getirdi.

Yetkin yazısında, "Bugünkü çıkışı öncesinde Yavaş tartışması sürerken, 6’lı masa liderlerinden Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın adaylık ölçülerini açıklarken 'AK Parti iktidarlarında görev almamış' ve 'seçilebilecek' aday çıkışı ilginçti. Kılıçdaroğlu’nun T24’e 'Erdoğan adaylığını ilan etsin, ona niye sormuyorsunuz?' sözleri de öyle. Bir de 6’lı masanın önceki Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç’ı aday göstereceği iddiası çıktı ortaya. Kılıç bu iddiayla bir ilgisi olmadığını açıkladı. Bu iddia ve spekülasyonların iktidardaki AK Parti ve müttefiki MHP’nin hoşuna gittiği belli ki, devamı gelecekmiş gibi görünüyor. Her hâlükârda Yavaş’ın bugünkü hamleleri siyasette taşları yerinden biraz daha oynatmış bulunuyor. Buna CHP’nin Seçim Yasasındaki değişiklikler, özellikle sandık kurullarının oluşumu konusunda Anayasa Mahkemesine gitme niyetini de ekleyebiliriz. Siyaseten sıcak bir hafta olacağa benziyor" ifadesini kullandı.

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