Murat Yetkin: Yalnızca Cumhuriyet sıfatını taşımak yeter mi Türkiye'ye, yetiyor mu bizlere?

Gazeteci Murat Yetkin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle kaleme aldığı yazısında ‘cumhuriyet’in ne anlama geldiğini ele aldı. Klişeleri bir yana bırakmaya başlamanın zamanı geldiğini kaydeden Yetkin, “Yaşasın Cumhuriyet, derken acaba sadece başta bir padişah, bir halife bulunmaması halini mi kast ediyoruz” diye sordu.

İran, Kuzey Kore, Kongo gibi devletlerin de cumhuriyet sıfatı taşıdığını ancak İngiltere, İspanya, Hollanda gibi ‘ileri demokratik özgürlüklere sahip’ ülkelerin monarşiyle yönetildiğini hatırlatan Yetkin, “Cumhuriyet kavramı, ne dünyada, ne Türkiye’de bundan 95 yıl önceki gibidir; içini demokratik hak ve özgürlüklerle dolduramıyor, hukuk devleti ilkeleriyle işletemiyorsanız anca kendinizi kandırırsınız” dedi.

Cumhuriyeti oluşturan değerler güncel olmaksızın, cumhuriyet demenin sorunlu olduğunu ifade eden Yetkin’in kişisel internet sitesinde yayımlanan yazısının devamını buradan okuyabilirsiniz.