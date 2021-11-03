Murat Yetkin: Ülkeyi yönetenin sağlığı konusunda meraklanmak, endişe duymak ne kadar demokratik bir hak ise, sağlığı üzerinden siyaset yapmak da o kadar yanlış

Gazeteci- yazar Murat Yetkin, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sağlığı üzerine söylentiler Twitter üzerinden açılan etikete ilişkin olarak, "Ülkeyi yönetenin sağlığı konusunda meraklanmak, endişe duymak ne kadar demokratik bir hak ise, sağlığı üzerinden siyaset yapmak da o kadar yanlış" değerlendirmesini yaptı.

Yetkin yazısında, "Ülkeyi yönetenin sağlığı konusunda meraklanmak, endişe duymak ne kadar demokratik bir hak ise, sağlığı üzerinden siyaset yapmak da o kadar yanlış.

Erdoğan’ın yürüyüşünün eskisi gibi olmadığı ayan beyan ortada. Yürüme sorunu ülkeyi yönetmeye engel değil. ABD Başkanı Franklin Roosevelt ABD’yi yıllarca, hem de İkinci Dünya savaşı boyunca tekerlekli iskemleden yönetti. Erdoğan’ın daha önce epilepsi nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ve iyileştiği bir barsak ameliyatı geçirdiği de biliyor." ifadesini kullandı.

Yetkin şu ifadeleri kullandı:

"Önemli olan liderin ülkenin siyasi, ekonomik konuları üzerine sağlıklı muhakeme ve karar yetisidir. ABD Anayasası insan sağlığı bakımından olasılık dahilinde olan bu durumu da düşünerek bu duruma karşı önlem almıştır. Ancak Cumhurbaşkanının eskisi gibi yürüyemediği ortadayken insanlarla alay eder gibi basketbol oynama görüntüleri yayınlarsanız bu tür kötü niyetli söylentileri adeta davet etmiş olursunuz."