Murat Yetkin: Ukrayna krizi Erdoğan’a yarar mı?

Gazeteci -yazar Murat Yetkin, CHP’li Erdoğan Toprak'ın, "Rusya’dan kaçan yatırımların Türkiye’ye gelmesi ülke için çok iyi olacak. 2001’de Afganistan’a desteğimizden sonra gelen yatırımlar krizden çıkılmasında rol oynadı. Ama şimdi Erdoğan’ın ülkeyi hukuk devletinden çıkardığı algısı var. Asıl yatırımcılar bu durumum değişmesini bekleyebilir.” açıklamasına ilişkin olarak, "Toprak’ın sözleri aslında bütün muhalefet partilerinin dilinin altında olan ama bir türlü çıkaramadığı soruyu sormuş oluyor. Ukrayna Krizi Erdoğan’a yarar mı?" yorumunu yaptı.

Yetkin yazısında, "Erdoğan Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı nedeniyle Türkiye’ye akacak diş sermayeyi ekonomik krizden çıkmak için kullanarak 2023 seçimlerinde avantaj sağlar mı? Yatırımcı sermaye girişinin Türkiye’nin ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacağı açık. Ama bu durum ülke yararından çok Erdoğan’ın 2023 seçimini kazanmasına destek verecek bir avuç sermayedarın yararına sunulur mu?" ifadesini kullandı.