Murat Yetkin: TÜSİAD’ın yeniden politize olmaya başlayan mesajları Erdoğan’a kötü haber

Gazeteci, yazar Murat Yetkin, Yüksek İstişare Kurulu Toplantısında laiklik, demokrasi ve başta Merkez Bankası olmak üzere düzenleyici kuruluşların bağımsızlığının önemine vurgu yapan Türk Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin (TÜSİAD) mesajlarının Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a "kötü haber verdiğini", "değişim rüzgârlarının büyük sermayeyi de etkilediğini gösterdiğini" yazdı.

Yetkin, yazısında "TÜSİAD bir dönem sadece doğrudan ekonomiyle ilgili konularda üstü örtülü, dolaylı cümlelerle konuşmaya başladı. Adeta sessizlik orucuna girmişti. Bir şey söylemeye kalktığında AK Parti makamlarından “Bizim zamanımızda gayet iyi kazanıyorsunuz” türünden beyanlar geliyordu. Neticede TÜSİAD bünyesindeki şirketler (enerji dışalımı hariç) dış ticaretin yüzde 85’ini karşılıyor, kurumlar vergisinin yüzde 80’ini ödüyor, (kamu ve tarım sektörü hariç) istihdamın yüzde 50’sini sağlıyordu. TÜSİAD mesajları Erdoğan’ı kızdırsa da… Bu sessizlik orucunun bittiğine tanık olduk 19 Ekim toplantısında" ifadesini kullandı.

Yetkin, TÜSİAD'ın "geleceği inşa" önersini insani gelişme ve yetkinleşme; bilim, teknoloji ve yenilik; siyasal, ekonomik ve sosyal kurumlar ve kuralların yaşatılması gibi üç alt başlıkta toplandığını hatırlatarak, "Yıllarca gelişmişliği sadece -hükümetler gibi- büyüme rakamlarıyla tarif eden büyük sermayenin bu dönüşümü -şimdilik söylem düzeyinde olsa da önemli. Bütün bunlar bize değişim rüzgârlarının büyük sermayenin de etkilediğini hale geldiğini ve artık bazı riskleri göze alacak eşiğe geldiğini gösteriyor" düşüncesini dile getirdi.

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