Murat Yetkin: Türkiye ve bölgeyi en iyi tanıyan uzmanlardan ABD'li bir yetkili, Erdoğan'ın elini rahatlatan tek bir unsurun olduğunu söyledi

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, geçtiğimiz günlerde katıldığı dijital sohbetlerin birinde Türkiye ve bölgede uzman bir ABD'li yetkilinin, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elini rahatlatan tek unsurun son yıllarda yapılan dış askeri operasyonlarda başarısızlık yaşanmamasının olduğunu kaydetti.

Yetkin yazısında uzmanın, "Suriye’deki Türk askeri varlığı 2019’da Türkiye’yle imzaladığımız anlaşmadan ve Türklerin Ruslarla İdlib konusunda bir noktaya gelmesinden sonra istikrar kazanmış görünüyor. Suriye’de Amerikalılar Türklerden Türkler de Amerikalılardan tam memnun olmasa da işler çatışma olmaksızın yürüyor. Libya’da Türkiye’nin Trablus’un savunmasına yardım etme hamlesi doğruydu ve sonuç getirdi. Kafkaslarda anlaşmayı ilk bozanın Paşinyan olduğunu biliniyor. Türkiye’nin Azerbaycan’ın yanında yer alması, dış politika sorunlarına yol açsa da sonuç getirdi. PKK’ya karşı operasyonlarda içeride ve dışarıda ilerleme sağlanıyor." dediğini aktardı.

Yetkin, "Amerikalı uzmana göre şu anda Türkiye’nin en yakın dostları olarak Azerbaycan, Katar ve Pakistan kalmış görünüyor. Özetle Washington’dan bakıldığında da Türkiye’de ekonomik gidişat ile dış politika ve güvenlik sorunları birbiriyle iç içe geçmiş görünüyor." ifadesini kullandı.