Murat Yetkin: Türkiye, “perakende dış politikayı” değiştirebilirse kayıplar kazançlı olabilir; aksi halde “değerli yalnızlığımızla” övünmeye devam ederiz

Kafkaslarda dengeler yeniden kurulurken ABD’nin Afganistan’dan çekilmesi aslında Orta Asya’daki değişim zincirinin ilk halkasıydı.

Endişe, zaten kırılgan durumdaki Kırgızistan’ın patlamasıydı, ama en sağlam görünen Kazakistan patladı.

Çin, arka bahçesi konumundaki Orta Asya’da olanları dikkatle izliyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun bu süreçte Pekin’e giderek Wang Yi ile görüşmesi isabetli bir adım sayılmalı. Ama Çin de ABD ile Pasifik’teki asıl mücadelesine, daha gerçek anlamıyla başlamamış mücadelesine hazırlanıyor. Çin dünyanın bu bölgesinde Rusya ile, Rusya da Pasifik’te Çin ile birlikte hareket ediyor.

Ancak NATO ittifakına rağmen ABD, AB’den Rusya’ya karşı beklediği desteği bulamıyor. Avrupa ülkeleri açıkçası Rusya’dan korkuyor; sadece askeri bakımdan değil, enerjide doğal gaz bağımlılığı bakımından da. ABD ve AB yönetimlerinin tamamen iç siyasette kamuoyuna bir şey yapıyor görünmek için başvurdukları, 19’uncu yüzyıldan kalma “yaptırım” siyasetinin hiçbir işe yaramadığı da artık ortada.

ABD açısından Türkiye’nin önemi coğrafi konumu nedeniyle yeniden önem kazanıyor. Türkiye geçenlerde TÜSİAD’ın dış politika webinarında Prof. Dr. İlter Turan’ın kullandığı tanımla “perakende dış politikayı” bütüncül bakışla değiştirebilirse kayıplar kazanca dönüştürülebilir. Bu ekonomiye de yarar.

Aksi halde “değerli yalnızlığımızla” övünmeye devam ederiz.