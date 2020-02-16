Murat Yetkin: Türkiye’nin Suriye politikasında sarkaç artık Rusya değil, ABD'nin tarafında

Gazeteci yazar Murat Yetkin, Münih Güvenlik Konferansı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Konferansa ait iki fotoğraf paylaşan Yetkin, Türkiye heyetinin ABD ve Rusya heyetleriyle yaptığı ayrı görüşmeleri gündeme aldı. Yetkin, ABD makamlarının Suriye nedeniyle Türkiye ile gerilen ilişkileri şu an İdlib konusunda ters düşen Rusya-Türkiye ilişkisini kullanarak kendi çıkarına kullanmayı planladığını yazdı. Yetkin, "Türkiye’nin Suriye politikasında sarkacın artık Rusya değil ABD tarafında olduğu görülüyor" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Graham başkanlığındaki ABD Senato heyetiyle 15 Şubat’ta Münih’te

Münih’te 15 Şubat 2020 Çavuşoğlu-Lavrov görüşmesi

Yetkin, "Münih Manevrası: Rusya'dan ABD'ye Dönen Suriye Rüzgârı" başlıklı yazısında, İdlib'de yaşanan gelişmelerin Türkiye-Rusya ilişkilerinde oluşturduğu çatlakların ABD tarafından nasıl değerlendirildiğini ele aldı. Yetkin, ABD ve Türkiye heyetlerinin bir fotoğrafını paylaşarak şöyle yazdı: "Ankara’nın Suriye sarkacının birkaç gün içinde nasıl Rusya’dan, yeniden NATO müttefikleri olduğumuzu bizim de onların da hatırladığı ABD’ye kaydığının adeta göstergesi üstteki fotoğraf."

Yetkin'in yazısından ilgili bölüm şöyle:

"Satterfiled, tıpkı Jeffrey gibi Münih’te Türk heyetiyle ABD heyetleri ve diğer ülke heyetleri arasında bir tür “Rusya karşıtı cephe” oluşumu için kulisteydi. ABD makamları, Suriye nedeniyle yıllardır Türkiye ile birkaç defa dibi gören ilişkilerin, tam da İran sorunu tırmanıştayken düzeltilmesi için Rusya ile İdlib ihtilafını, doğal olarak kendi çıkarları bakımından bir fırsat olarak görüyor.

Aslında şu günlerde NATO’ya hâkim hava da buna uygun bir zemin veriyor. Bu yılkı temasını “Batısızlık” olarak adlandıran Münih Güvenlik Konferansındaki oturumlarda Rusya ve Çin’in güç kazanıyor olması özellikle ABD ve Fransa tarafından özellikle öne çıkarılıyor."

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