Murat Yetkin: Türkiye için, Ukrayna krizi ne kadar uzarsa, ekonomi o kadar fazla hasar alır

Gazeteci, yazar Murat Yetkin, NATO Zirvesi sonrası Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin olarak kaleme aldığı yazısında, "Kimse Ukrayna için Rusya ile doğrudan savaşa girmeyi göze almıyor. Tıpkı daha önce Suriye’de gördüğümüz gibi: savaş Suriye topraklarında çevrelendi. Türkiye’ye sıçraması ise sınır ötesi operasyonlar ve duvar örülmesiyle önlenebildi. Türkiye güneyinde Suriye, kuzeyinde Ukrayna krizinde tehlike hattında. İkisinde de başrolde Rusya var. Bu nedenle NATO (Kuzey’de Baltık Denizi gibi) Karadeniz’e yönelik özel önlemler üretiyor. Hükümetin, bir yandan Montrö’ye sahip çıkan diyen emekli 103 amiral yargılanırken Montrö Boğazlar Sözleşmesine sahip çıkması bunun bir parçasına dönüştü" dedi.

Yetkin, yazısında "Türkiye’nin ABD ve AB’nin teşviklerine aldırmayıp Ukrayna krizi konusunda temkinli davranmaya devam etmesinde yarar var. Yakın zamana dek 'Değerli yalnızlık' siyasetiyle yalnızlaşan Türkiye’nin Ukrayna krizinde izlediği çizgi ile uluslararası siyasette yeniden öne çıktığı ortada" ifadesini kullandı.

Yetkin, "Türkiye için kriz ne kadar uzarsa, ekonomi o kadar fazla hasar alır. Bu da kısa günün kârı diye maceracı hedeflere kapılmamak için bir neden daha veriyor bizlere" dedi.