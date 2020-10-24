Murat Yetkin: Türkiye'deki ABD misyonlarının güvenlik uyarısı dış gelişmelerle bağlantılı mı?

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, Türkiye'deki ABD misyonlarının potansiyel bir terör saldırısı hakkındaki uyarısının dış gelişmelerle bağlantılı olma ihtimalini sorguladı.

Yetkin bugünkü yazısında konuştuğu güvenlik kaynaklarının uyarının büyük oranda "seçim öncesi hassasiyeti" olabileceğini söylediğini, ancak şu anda böyle bir uyarının mevcut olarak sadece Türkiye'de olduğunu ifade etti.

Yetkin, uyarının dış gelişmelerle bir bağlantısı olma ihtimalini şöyle değerlendirdi:

"Güvenlik kaynakları zaten geniş güvenlik önlemlerinin alındığını dolayısıyla ABD’den gelen uyarının ciddiye alındığını söylediler. Zaten bu işin şakaya gelir yanı yok. Umalım böyle bir terör saldırısı hiç olmasın, sadece Amerikalıların seçim hassasiyeti olarak kalsın. Çünkü olması halinde bunun başka dış bağlantıları üzerinde durmak da gerekir.

MİT ve Emniyet son zamanlarda IŞİD ve El Kaide bağlantılı gruplar üzerine bir dizi operasyon yaptı. Keza “silahlanan tarikatlara” operasyon ihtimali belirdi. En güçlü ihtimal cihatçı örgütler olabilir. Yine MİT ve Emniyet son zamanlarda Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) hesabına casusluk yaptıkları şüphesiyle, bazı Filistinlileri Emniyetle birlikte yakalıyor. Bu da bir bağlantı olabilir. Keza Türkiye’nin Azerbaycan’ın yanında durmasından ve ABD’den umdukları desteği bulamayan bazı silahlı Ermeni grupların hareketliliği de düşünülebilir. Özellikle Suriye’deki varlıklarını büyük ölçüde ABD’ye emanet etmiş olan PKK’nın Amerikalılara yönelik eylem yapmasının intihar anlamına geleceği düşünülmeli. Öte yandan PKK üzerinden ABD Ortadoğu’daki istihbarat kaynaklarını genişletti. Bu gelişmeler güvenlik makamlarınca değerlendiriliyordur mutlaka. Umalım boşa çıksın."