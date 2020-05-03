Murat Yetkin: Türkiye’de habercilerin, yazarların da basın ve ifade özgürlüğü alanında kutlayacak pek bir şeyi kalmadı

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nde kaleme aldığı yazıda Türkiye'nin basın özgürlüğü konusunda kötü durumda sayılan ülkeler arasında bulunduğunu hatırlatarak, "Türkiye’de habercilerin, yazarların da basın ve ifade özgürlüğü alanında kutlayacak pek bir şeyi kalmadı" düşüncesini dile getirdi.

Yetkin, "Şimdi iktidara yakın çevrelerden sebeplenen bazı trollerin bunu okur okumaz “basın özgürlüğü olmasa bunları yazamazdın” diye sosyal medya hesaplarına sarılıp basın özgürlüğü için yazanlara, söyleyenlere tehditler, küfürler yağdırmaya başlayacağını, bir bağlantısını da aferin ve prim almak için bağlı bulundukları makama gönderdiklerini görür gibiyim." görüşünü savundu.

Yetkin, "Yapsınlar. Onlar bunu yaptıkları için yarın çocukları utanacak. Bizim çocuklarımız bizim özgürlüklere sahip çıkmamızdan, bugün belki sıkıntı çekseler de utanmayacak ama. Çünkü bu “özgürlük olmasa bunları yazamazdın” cümlesi, dünyanın her köşesinde, özellikle de özgürlüklerin tam kullanılamadığı yerlerinde, düzenin aynen devam etmesinden çıkarı olanların kullandığı çarpıtma cümlelerinin başında gelir. Adeta baskıcı ideolojinin alameti farikası gibidir bu cümle" ifadesini kullandı.

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