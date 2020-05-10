Murat Yetkin: Türkiye’de “Bir tarikata üye misiniz?” sorusuna Babacan’ın verdiği yanıtı verecek, özellikle de sağda fazla siyasetçi yok

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, eski Başbakan Yardımcısı ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Bidebunuizle programında “Bir tarikata üye misiniz?” sorusuna verdiği "Hiçbir zaman olmadım" yanıtını yorumladı. Yetkin, "Babacan’ın verdiği yanıtı verecek, özellikle de sağda fazla siyasetçi yok Türkiye’de" düşüncesini dile getirdi.

Yetkin, "Bugüne kadar sağda siyaset yapan hiçbir parti genel başkanına 'Tarikata üye misiniz?' diye sorulmadı. Hiçbir siyasi parti genel başkanı da herhangi bir tarikata, ya da cemaate mensup olduğunu, ya da olmadığını açıkça söylemedi. Süleyman Demirel Nurcularla, Turgut Özal ise Nakşibendilerle ahbaplıklarını inkâr etmediler ama organik ilişkileri olmadığını da açıklamadılar. Muhtemelen bunun oy tabanlarını etkileyeceğini düşündüler. Necmettin Erbakan, bu ve benzeri sorular gelmesin diye Başbakanlığı süresince kendi kontrolü altında olmayan ortamlarda canlı yayına dahi çıkmadı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise geçmişinde Nakşiliğin İskenderpaşa kolundan olduğunun yazılmasına rağmen, 'Hayır, benim hiçbir tarikata aidiyetim yok' demedi." ifadesini kullandı.

Yetkin, " Hakkını teslim etmemiz gereken iki kişi var. Birisi soruyu soran Oğhan. Ama ondan önce Babacan’ın bu hassas sorunun sorulabileceği, sorunca ters yanıt vermeyeceği, kimsenin başına bela açmayacağı izlenim ve güvenini veren bir siyasetçi olması geliyor.Bir açıdan bakıldığında, kimsenin inancı, kimseyi ilgilendirmez denebilir. Diğer açıdan bakıldığında ise Türkiye’de (ve aslında bütün dünyada) muhafazakâr sağ siyasetçilerin oy desteği için insanların inançları ve inanç aidiyetlerine, o arada politize olmuş dinsel gruplaşmalara başvurduğu düşünüldüğünde önemi var." görüşünü savundu.

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