Gazeteci yazar Murat Yetkin, ABD genel seçiminde oyların sayımı sürerken yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Yetkin, Trump'ın ABD başkanlık seçimini birden fazla açıdan 2019'da gerçekleşen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne çevirdiğini söyledi.

Murat Yetkin, "Trump ABD seçimlerini İstanbul seçimlerine çevirdi" başlıklı yazısında, ABD'nin kritik seçim gününde eyaletlerin erken seçim sonuçları geldikçe sabah saatlerinde "Seçimi kazandık" diyen ABD Başkanı Trump'ın, geride görüldüğü eyaletlere yönelik itirazlarını hatırlattı. Wisconsin'de Trump'ın oyların yeniden sayılmasını talep ettiğini belirten Yetkin, “Tamam' dedim, 'Bir de seçimin tekrarlanmasını isterse İstanbul belediye başkanlığı seçiminden farkı kalmayacak." ifadelerini kullandı.

Yetkin'in yazısından ilgili bölümler şöyle:

"İstanbul seçimlerine bir benzerliği de önce açıklanan sonuçların hep Trump lehine olması, Ekrem İmamoğlu’nun olduğu gibi sonradan Biden lehine dönmesiydi."

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"ABD seçimlerine baktığımızda en çok kaybedenin temsili demokrasi ile serbest ve adil seçimler olduğu da açıkça görülüyor. İzlemeye devam ediyoruz."

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31 Mart 2019 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'nun mazbatası, YSK'nın AKP’nin seçiminin iptali istemiyle yaptığı başvuruyu kabul etmesinin ardından alınmış, seçim 23 Haziran 2019'da tekrarlanmıştı. İmamoğlu, yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmişti.