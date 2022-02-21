Murat Yetkin: Tekrarlatılan İstanbul yerel seçiminde halkın İmamoğlu’nu seçmesi, dışarıda öğrenilmiş çaresizliğin demokratik yöntemlerle aşılması olarak görülüyor

Gazeteci, yazar Murat Yetkin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Münih Güvenlik Konferansı'na katılmasına ilişkin, "Erdoğan’ın çabasıyla tekrarlatılan 23 Haziran 2019 İstanbul yerel seçiminde halkın açık farkla muhalefetteki CHP’nin adayı İmamoğlu’nu seçmesi, dışarıda öğrenilmiş, ya da öğretilmiş çaresizliğin demokratik yöntemlerle aşılması örneklerinden biri olarak görülüyor" değerlendirmesini yaptı.

Yetkin, yazısında şunları kaydetti:

"İmamoğlu panelde sözlerine İstanbul’un Varşova ve Budapeşte ile aynı kaderi paylaştığını söyleyerek başlamış. Ara sıra notlarına göz atarak İngilizce konuşmuş. İngilizcesi önceye göre daha iyi. Turgut Özal’ın İngilizcesinin daha az aksanlısı. Ardından hemen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a dokunduruyor: “Erdoğan İstanbul’a âşık olduğunu söylüyor. Ama bunun nasıl bir aşk olduğunu anlamıyorum”. Ama Erdoğan hükümetinden destek alamadığının, tersine engellendiğinin ayrıntılarına konuşmasında girmemiş; “Gözler üzerimizde” diyor. Yine de iddialı: “Türkiye’nin en demokratik belediye başkanı olacağını söylemiştim” demiş, şimdiki hedefim Avrupa’nın en demokratik belediye başkanı olmak”. Diğer panelistler gülümsüyor. Münih’teki Türk gençleriyle buluşmasındaki mesaj da aynı: İstanbul, onun dışına çıkıp cumhurbaşkanı aday adaylığını çağrıştıracak bir ifade yok."

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