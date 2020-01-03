Murat Yetkin: Süleymani'nin ölümü ABD ile İran arasındaki çatışma ortamını kuvveden fiile çıkarabilir

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD'nin hava operasyonuyla öldürülmesiyle ilgili olarak, "Sadece Irak değil, Orta Doğu’daki gerilimi daha da artıracak gelişmeleri tetiklemesi mümkün" değerlendirmesinde bulundu.

Süleymani'nin İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in "manevi oğlu" olarak bilindiğini hatırlatan Yetkin, komutanın ölümünün "ABD ile İran arasındaki çatışma ortamını kuvveden fiile çıkarabileceğini" yazdı.

Yetkin'in yazısının ilgili bölümü şöyle:

Süleymani’nin öldürülmesinin sadece Irak değil, Orta Doğu’daki gerilimi daha da artıracak gelişmeleri tetiklemesi mümkün. Neticede ABD bu defa (2011’de Pakistan’daki gibi) El Kaide lideri Usame bin Ladin’i, ya da (2019’da Suriye’deki gibi) IŞİD lideri Ebu Bekir el-Bağdadi’yi değil, İran ordusunun bir komutanını öldürmüş oldu. Bu durum ABD ile İran arasındaki çatışma ortamını kuvveden fiile çıkarabilir.

Nitekim İran’dan “İntikam alınacak” açıklaması geldi. Saldırı, ABD Savunma bakanı Mark Esper’in “Oyun değişti. Gerekeni yapacağız” demesinden iki saat kadar sonra gerçekleşti. Bunun öncesinde, Büyükelçilik baskını ardınddan ABD Başkanı Donald Trump’ın “Artık uyarmıyor, tehdit ediyorum” diyen mesajı, buna karşı İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney’nin “Hiçbir şey yapamazsın” cevabı vardı. Süleymani, Hamaey’in sadece dünyadaki eli kolu değil, manevi oğlu olarak biliniyordu.

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