Murat Yetkin: Soylu ve Akar, siyasi beğeni listesinde Erdoğan’ı yakalıyor  

Gazeteci - yazar Murat Yetkin, MetroPoll araştırma şirketinin Mayıs 2020 “Türkiye’nin Nabzı” araştırmasının verilerini yorumladı. Yetkin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın siyasi beğeni listesindeki sıralamada Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yakaladığını belirtti. Yetkin, AKP saflarından gelmeyen iki ismin hem parti içi hem de MHP'den aldıkları desteğe dikkat çekti.

Yetkin, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iki ay önce 14 puan artışla yüzde 57,2 olarak ölçülen beğeni oranı 7 puan düşüşle Mayıs sonunda 50,7 olarak ölçülmüş. Bu beklenmeyen bir gelişme değil. Çünkü siyaset bilimciler, savaş, kıtlık ve salgın hastalık gibi kriz durumlarında, kitlenin sevsin ya da sevmesin ülke liderine güvenmek istediğini, kriz geçip de diğer sorunlar öne çıkınca eski durumuna dönebileceğini söylüyordu. Nitekim İtalya gibi Covid krizinin en çok vurduğu ülkelerden birinde dahi Başbakan Giuseppe Conte’nin beğenilirliği o dönem artışta görülüyordu. Dolayısıyla normalleşme başlayıp insanların işsizlik, hayat pahalılığı gibi sorunları öne çıktıkça Erdoğan’ın beğeni düzeyinde irtifa kaybı doğal." düşüncesini dile getirdi.

Yetkin, "Ancak MetroPoll’ün beğeni listesine Nisan ayında 4’üncü sıradan giren Soylu, Mayıs’ta 3’üncü sıraya yükselmiş, Mayıs’ta sorulan Akar ise 5’inci sıradan giriş yapmış durumda. Bu da AK Parti saflarında neler olduğu sorusunu ister istemez akla getiriyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hatırlanacağı gibi 10 Nisan’da uygulanan ilk hafta sonu sokağa çıkma yasağı ardından, 12 Nisan’da istifa etmişti. Ancak Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisine ihtiyacı olduğunu söylemesi üzerine istifasını geri almıştı. Bu durum Soylu’nun Nisan ayı beğeni listesine AK Parti ve MHP’nin toplamına yapın bir oranla, yüzde 45,9 ile dördüncü sıradan girmesini sağlamıştı. Soylu ile Erdoğan (Nisan’da yüzde 53,1’e inmiş görünüyordu) arasında hâlâ 7,2 puan vardı." ifadesini kullandı.

Yetkin yazısında şunları kaydetti:

Oysa Mayıs sonu ölçümlerinde Soylu’nun beğenilirlik puanının yüzde 49,5’e çıkarak ve İmamoğlu’nu dördüncülüğe iterek Yavaş’ın ardından üçüncü sıraya yerleştiğini görüyoruz. Erdoğan ile arasındaki fark ise, yalnızca yüzde 1,2’ye inmiş görünüyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın, ilk defa sorulduğu ankette yüzde 41 ile beşinci sırada çıkması ise bir başka sürpriz. MetroPoll’ün Mart araştırmasında ilk onda Erdoğan kabinesinde kendisinden başka isim görülmezken, iki ay içinde iki ismin birden girmiş olması dikkat çekici.

Soylu ve Akar biri iç güvenlik, diğer dış güvenlikten sorumlu iki siyasetçi. Bir başka ortak noktaları ise, ikisinin de “kökten Erdoğancı”, ya da “kökten AK Partili” olmaması. Soylu daha 2012’de AK Parti’ye katılmadan önce, Erdoğan’ı en sert eleştiren siyasetçilerden biri olarak Demokrat Parti’nin başındaydı. Akar ise 2016’da askeri darbe girişiminde Erdoğan ile kader birliği yapmıştı. Haziran 2018 seçimleri öncesinde, Genelkurmay Başkanı sıfatıyla Erdoğan’ın sözcüsü İbrahim Kalın ile birlikte Abdullah Gül’e giderek aday olmayacağı bilgisini Erdoğan’a götürmüştü. Akar seçimlerin ardından üniformasını çıkarıp Erdoğan kabinesinde Bakan olmuştu.

AK Parti saflarından gelmeyen iki ismin hem AK Parti hem de (aldıkları beğeni oranına bakılırsa, AK Parti oylarından fazla olması nedeniyle) MHP saflarından aldığı beğeni dikkat çekici. Bir yandan kökten ve AK Partili olan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan’ın saflardan koparak Gelecek Partisi ve Deva Partisini kuruyor. Diğer taraftan sonradan katılan ve muhafazakârlıktan çok milliyetçi duruşlarıyla öne çıkan isimler beğenilirlik kazanıyor. Bu tablon önümüzdeki aylarda yapılması beklenen AK Parti Genel Kurulunda yankı ve yansımasını bulabilir.

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