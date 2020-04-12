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Murat Yetkin, 'Soylu'nun istifasını' değerlendirdi: Reddedilmesiyle hem kabine içindeki, hem de parti bünyesindeki konumu ve gücü arttı

12 Nisan 2020 23:29

Gazeteci, yazar Murat Yetkin, Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanlığı görevinden istifa etmesine ilişkin  bir yazı kaleme aldı. Yetkin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istifayı reddetmesini "Soylu’nun hem kabine içindeki, hem de AK Parti bünyesindeki konumu ve gücü artmış bulunuyor" sözleriyle yorumladı. 

Yetkin, Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın sokağa çıkma yasağına ilişkin yaptığı açıklamada,  "Cuma günü kargaşa oldu. Gerekli tedbirler mutlaka alınacak, bunlar zamanlı şekilde açıklanacak" sözlerini de değerlendirerek, 'gizli bir eleştiride' bulunduğunu yazdı: 

Yetkin şunları kaydetti: 

"Soylu’nun istifasının kabulü, Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kabinesinin şimdiye dek en ciddi kaybı olacaktı. 

Şimdiyse Soylu’nun hem kabine içindeki, hem de AK Parti bünyesindeki konumu ve gücü artmış bulunuyor. Soylu’nun istifa resti ve bu restin Erdoğan tarafından görülmesinin sonuçlarını Pazartesi gününden itibaren görmeye başlayabiliriz."

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