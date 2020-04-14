Murat Yetkin: Soylu Erdoğan’dan sonra iktidarın en güçlü ikinci ismi konumuna geldi 

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa kararının ardından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan sonra iktidarın en güçlü ikinci ismi konumuna geldiğini yazdı.

Yetkin, "Soylu, Demirel’in okulundan yetişmişti. Pazar gecesi o hamleyi yapmasa, içeriden eleştirilerle giderek yıpratılacağını, görevden alındığını medyadan öğrenen bakanlardan biri olacağı ihtimalini hesaba kattığı anlaşılıyor. İstifası kabul edilseydi kaybetmeyecekti, inisiyatifi kalmamış bakanlıkların itibarı da kalmayacağını bilecek kadar, 18 yaşından bu yana siyasetin içindeydi. İstifası reddedilince kazanmış oldu. Koronavirüs salgınının Türkiye siyasi hayatında yol açtığı ilk sarsıntı böyle sonuçlandı." düşüncesini dile getirdi.

Yetkin, "Soylu güç kazandıysa kim kaybetti? Başta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı saymak gerekiyor. 13 Nisan akşamı, kabine toplantısı ardından medyaya ve muhalefete ateş püskürmüş olsa da, kendisiyle artık çalışmak istemediğini halka açık olarak söyleyen bir bakanıyla çalışmaya devam etmek istediğini, halkın karşısında övgülerle söylemiş oldu. Başka geçen olup olmayacağı bilinmez ama, bir kapı açılmıştır." ifadesini kullandı.

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