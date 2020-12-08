Murat Yetkin: Siyasette Bahçeli’nin, ekonomide Hisarcıklıoğlu’nun frenlemesine rağmen Erdoğan önümüzdeki günlerde acı ilacı içmek zorunda kalabilir

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, Erdoğan hükûmetinin içeride ve dışarıda zorluklar yaşadığını belirterek, "Siyasette Bahçeli’nin, ekonomide Hisarcıklıoğlu’nun frenlemesine rağmen Erdoğan önümüzdeki günlerde acı ilacı içmek zorunda kalabilir" görüşünü savundu.

Yetkin, "Erdoğan için siyasette Bahçeli neyse, ekonomide Hisarcıklıoğlu’nun o olduğu görülüyor. Hisarcıklıoğlu’nun taleplerinin Erdoğan’ın kararları üzerindeki etkisini daha Koronavirüs Covid-19 salgınının ilk günlerinde görmüştük. Erdoğan 18 Mart’ta ilk korona önlemleri ilan ederken, mesele işten çıkarma yasağını ilana geldiğinde Hisarcıklıoğlu’ndan yana bakarak, adeta anlayışını beklercesine 'Anlaşıyoruz değil mi?' sorusunu boşa sormamış, bu durum da gazetecilerin gözünden kaçmamıştı." düşüncesini dile getirdi.

Yetkin yazısında, "Erdoğan hükûmeti içeride ve dışarıda zorluklar yaşıyor. Bir yandan ekonominin yaşatılması önemli ama salgın da ölümler de giderek artıyor. Ekonomide acı ilaç deyince akla sadece faizlerin yükseltilmesi geliyor. Oysa milyonlarca vatandaş bakımından faizlerin ne kadar yükseltildiği değil, geçim sıkıntısı önemli, iş bulmak, işini kaybetmemek ve o işten asgari koşullarda da olsa insanca yaşayacağı kazancı bulmak önemli. Sadece sermaye ve emek talepleri arasında çatlak büyümüyor, sermaye kesimi arasındaki çatlak da büyüyor. Ve bu durum Türkiye’nin dış politikasına giderek daha çok bağımlı hale geliyor. Dış ticaretin yarısı AB ile, savunma ilişkilerinin neredeyse tamamı NATO ve dolayısıyla ABD ile sürüyorken ve dünya korona değişimi yaşıyorken değişime direnmenin sınırları var. Siyasette Bahçeli’nin, ekonomide Hisarcıklıoğlu’nun frenlemesine rağmen Erdoğan önümüzdeki günlerde, haftalarda başka zor kararlar, sor dönemeçler alabilir. Sadece vatandaş değil, kendisi de acı ilacı almak zorunda kalabilir. O zor kararlar, acı ilaç siyasi sonuçlara da yol açabilir." ifadesini kullandı.