Murat Yetkin: Siyaset futbola, futbol ekonomiye yük olmuş vaziyette, faturayı kim ödeyecek?

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) aldığı takımlar için harcama limitleri kararını değerlendirdi. Futbolun siyasete müdahalesi tartışmalarının sürdüğünü hatırlatan Yetkin, TFF'nin yeni kararının kulüplerde kuşku doğurduğunu belirtti ve "Siyaset futbola, futbol ekonomiye yük olmuş vaziyette, faturayı yine kim ödeyecek dersiniz?" sorusunu sordu.

Yetkin, "Siyasetin futbola derin müdahalesi" başlıklı yazısında TFF'nin kulüplerin Bankalar Birliği ile anlaşma imzalaması ve beş yıl içinde borç anaparalarının yüzde 80’ini ödemezse yaptırım uygulanmasını öngören harcama limiti planını değerlendirdi.

Yetkin, karara ilişkin şunları yazdı:

"Bankalarla henüz anlaşma imzalamayan Fenerbahçe ve Kasımpaşa’nın harcama limitleri kısıtlanmış durumda.Daha önce hükümetle, Erdoğan hükümetinin Fethullah Gülen cemaatiyle arası iyiyken Aziz Yıldırım sorunu yaşayan Fenerliler ayakta, diğer kulüplerden destek arayışında. Ligden ayrılma dahi tartışılıyor. TFF yapısının artık özerkliğini yitirdiği, tamamen politize olduğu algısı var.

Siyaset futbola, futbol ekonomiye yük olmuş vaziyette, faturayı yine kim ödeyecek dersiniz?"

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