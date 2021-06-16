Murat Yetkin, Sedat Peker'in bilgi akışıyla beslendiği üç kaynağı yazdı

Gazeteci Murat Yetkin, bugünkü yazısında ülke gündemini oturan iddialarda bulunan organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in kaynaklarına ilişkin kulislerde konuşulanları aktardı.

“Ankara’da yapılan değerlendirmelerde Peker’in zamanında kendi sahip olduğu, bir kısmı kulaktan dolma bilgilerin yanı sıra üç kaynaktan daha bilgi akışıyla beslendiği tahmin ediliyor” diyen Yetkin, şunları kaydetti:

“Önem sırasıyla yazmıyorum, ama ilk planda Erdoğan’a “düşmanımın düşmanı dostumdur” mantığıyla yaklaşan muarızları bulunuyor. Bunlar arasında zamanında Peker’i Ergenekon davasından hapse atan ama şimdi başka kimliklerle -zamanında devlet yapısı içindeyken edindikleri bilgileri aktaran Fethullahçılar dahi olabilir. Yine Peker’in başka kimliklerle tanıdığı yabancı istihbarat servisleri de.

İkinci planda, zamanında Sedat Peker ile irtibat içinde olup ondan belki de gizli kapalı işleri için yardım istemiş olan iş dünyasından isimler var. Peker’in telefon konuşmalarının kaydını tutup açıklamaya başladığı anlaşıldıktan sonra bu isimlerin kendilerinin de ifşa edilmemesi karşılığında kendilerinden istenen bilgileri paylaşma sarmalına girdiği değerlendirmesi yapılıyor.

Üçüncü sırada ise Peker ile siyasi, ticari ve şahsi çıkarları için yakınlaşmış olan siyasetçiler, bürokratlar, yargı üyeleri ve gazeteciler bulunuyor.

Hatırlanacak olursa Peker, AK Partili Metin Külünk’e 10 bin doların çok üstünde, defalarca, çanta dolusu para verdiğini ifşa ederken, başka siyasetçiler de olduğunu ama kendisine dokunmayana dokunmayacağını söylemişti. Açığa çıkmak istemeyen bu isimlerin, diyelim Peker’den telefon gelse, kayda gireceğini bile bile, ifşa olmamak korkusuyla açmama şansları da çok düşük. Peker’in bu sayede hatta Soylu’nun yakın çevresinden dahi bilgi sızdırabildiği konuşuluyor.”

Yetkin son olarak, “Yakın zamana kadar vıcık vıcık iç içe olan siyaset-ticaret-devlet-mafya-medya ilişkilerindeki bazı aktörlerin şimdi birbirlerini satarak kendilerini en az hasarla kurtarma çabasına girdiği anlaşılıyor” değerlendirmesinde bulundu.

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