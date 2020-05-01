Murat Yetkin: S-400 ve tıbbi yardım ABD ile SWAP anlaşması getirir mi?

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, "Rus S-400 füzelerinin hizmete alınmasının ertelenmesi ve Covid-19 tıbbi malzeme yardımı gibi adımlar, Türkiye’nin ABD ile döviz takası (SWAP) anlaşmasında kolaylık sağlar mı?" sorusunu gündeme getirdi. Yetkin, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubunu sunarken görülen ABD Büyükelçisi Satterfield, siyasi değil, mali ölçüler geçerli diyor" dedi.

ABD’nin önemli düşünce kuruluşlarından Atlantic Council'in 30 Nisan’da sadece ABD ile ilişkiler bakımından değil, Türkiye’deki ekonomik gidişi bakımından da dikkat çekici bir video toplantı düzenlediğini söyleyen Yetkin, "Toplantının Türkiye’nin SWAP anlaşması talebiyle ilgili sorulan bir soruyla değişti. Soru, Türkiye’nin (20 Nisan’da Erdoğan’ın ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi ardından) S-400 füzelerini hizmete almayı ertelediğine ve Covid-19 salgını nedeniyle ABD’ye gönderilen maske, önlük gibi tıbbi malzeme yardımlara atfen, SWAP anlaşması talebinin ne durumda olduğuydu" ifadelerini kullandı.

"Suriye’de siyasi çözüm henüz sağlanmasa da, sağlanma ihtimaline karşı altyapı yatırımlarının konuşulmaya başlandığını da öğrenmiş olduk" diyen Yetkin, devamında şunları kaydetti:

"Bir şeyi daha öğrendik: Satterfield’in bir süredir Kalın ile görüşemediğini. 'Sizinle görüştüğüme çok memnun oldum” diye sitem etti Satterfield herkesin ortasında; “Tabii yüz yüze görüşmek gibi olmuyor.' Kalın hafif mahcup gülümsedi; 'Ben de görüşmek isterim' dedi, “Ankara, İstanbul, ya Türkiye’de herhangi bir yerde. Şu işi bir atlatalım da…” Covid-19 salgınından söz ediyordu muhtemelen, ya da ben öyle algıladım."

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