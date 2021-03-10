Murat Yetkin, Papa'nın Irak ziyaretini değerlendirdi: Vatikan yeniden Ortadoğu sahnesinde ve bu İran’ın hayrına olmayabilir

Gazeteci yazar Murat Yetkin, Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa Francesco'nun Irak'a yaptığı ziyareti değerlendirdi. Papa'nın ziyaretinin siyasi anlamda İran'ı ilgilendirdiğini vurgulayan Yetkin, Papa'nın Irak'ın Necef kentinde Şii'lerin önde gelen din insanlarından Büyük Ayetullah Ali Sistani'yle görüştüğünü hatırlattı ve "Vatikan yeniden Ortadoğu sahnesinde ve bu İran’ın hayrına olmayabilir" ifadelerini kullandı.

Murat Yetkin "Papa Fransis’in Irak ziyareti, Türkiye ve İran" başlıklı yazısında Papa Francesco'nun Irak ziyaretini İran açısından değerlendirdi. "İran konusu, özellikle ABD’nin Joseph Biden döneminde tutumunu yumuşatmayacağı anlaşıldıktan sonra Türkiye’yi de yakından ilgilendiriyor." diyen Yetkin, Papa'nın Şii'lerin önde gelen din insanlarından Sistani'yle buluşmasıyla ilgili şunları yazdı:

"Hem ABD hem de Sistâni Irak’ta İran etkisinin artmasından rahatsız. Öte yandan hem İran dini lideri Ali Hamaney hem de Arap Şiiliğinin lideri Ali Sistâni, Şii dünyasında “Merce-i Taklit” yani taklit mercii olan, yaptıklarının dinen taklit edilmesi istenen iki ruhani lider, iki Ayetullah Ozma, yani büyük ayetullah.

Hamaney Kum’da, Sistâni Necef’te Şii dünyasına yön vermeye çalışıyor.

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Kum ve Necef, Şiiliğin iki rakip merkezi. Papa Fransis’in Necef’i ziyaret edip Sistâni’yle görüşmesi aslında Tahran’ı sevindirmesi değil, endişelendirmesi gereken bir gelişme. Vatikan yeniden Ortadoğu sahnesinde ve bu İran’ın hayrına olmayabilir"

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