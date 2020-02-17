Murat Yetkin: Osman Kavala'nın durumu Batı'da sembol dava haline gelmiş görünüyor

Gazeteci Murat Yetkin, katıldığı Münih Güvenlik Konferansı'nda Türkiye'yle ilgili olarak, kendisine Osman Kavala'nın durumu ve Türkiye'deki insan hakları konusunda sorular sorulduğunu, 18 Şubat'ta görülecek Gezi Davası'nın yakından takip edildiğini söyledi.

Yetkin'in "Türkiye’den geldiğimi duyunca Kavala’yı soruyorlar" başlıklı yazısında, Osman Kavala'nın durumunun Batı dünyasında sembol dava olduğunu belirterek, "Gerçi Batı dünyası da artık ne kadar “Batılı” olduğunu sorgulamaya başladı ama bu sorgulama, özellikle Batı Avrupa’da “Artık insan hakları ve çoğulcu demokrasi önemli değil, işimize bakalım” şeklinde değil, “Bu değerler yozlaştırılıyor, önlem alalım, kendimize gelelim” şeklinde." ifadesini kullandı.

Murat Yetkin, kendisine soru yönelten bazı ülke yetkililerinin Kavala davasının tarihini bildiklerini ve gelişmeleri yakından izlediklerine tanık olduğunu da ifade etti.

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