Murat Yetkin: Osman Kavala bırakılacak, AB ile beyaz bir sayfa açılacaktı, öyle mi; bu anlayış oldukça daha çok bekleriz 

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, Anayasa Mahkemesi'nin tutuklu iş insanı Osman Kavala'nın bireysel başvurusunu reddetmesine ilişkin olarak, "Osman Kavala bırakılacak, AB ile beyaz bir sayfa açılacaktı, öyle mi; bu anlayış oldukça daha çok bekleriz" yorumunu yaptı.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi'nin 28 Aralık’ta “Anayasa Mahkemesi’nin Kavala kararı, Erdoğan’ın AB ile açmak istediği beyaz sayfaya yazılmış ilk mesaj olacak” değerlendirmesine yazısında yer veren Yetkin, "Selvi’nin öngörüsü AYM’nin tahliye kararı vereceği üzerine kuruluydu. Demek ki bilgi kaynaklarının beklentisi buydu. Yoksa AYM’nin Kavala’nın hapisliğine devam kararı vermesinin AB ile beyaz bir sayfa açması beklenemezdi." düşüncesini dile getirdi.

Yetkin yazısında, "AİHM Kavala hakkında o kararı vermeden bir süre önce Demirtaş ve Kavala hakkında ılımlı konuşan AK Parti emektarı Bülent Arınç’ın başına gelenlere bakılsa belki bu kadar pembe bir tablo çizilmezdi. Arınç önce MHP lideri Devlet Bahçeli’nin Meclis konuşmasında hakaretine maruz kalmış, ardından Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu’ndan istifa etmek zorunda kalmıştı.

AB ile işler düzelecekse bunun sadece Kavala’nın ya da Demirtaş’ın -velev ki bırakılsalar bile- serbest bırakılmalarıyla düzelmeyeceği açık. Türkiye 2002-2004 arasında AK Parti-CHP iş birliğiyle AB uyum reformları çerçevesinde attığı demokratikleşme adımlarının gerisine düşüyor hızla. Yargı reformu sadece yabancı sermaye çekmek için değil, bizler için lazım. Bizi AB siyasi kriterlerine yaklaştıracak olan da derdi sadece sermaye çekmek değil, Türkiye’de hak ve özgürlüklerin kalitesini yükseltmek olan yargı reformudur. Yargının yakasının rahat bırakılmasıdır.Kavala bırakılacak, AB ile beyaz bir sayfa açılacaktı, öyle mi? Daha çok bekleriz anlayış bu oldukça." ifadesini kullandı.

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