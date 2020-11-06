Murat Yetkin, olası Biden başkanlığı ve Türkiye ilişkilerini değerlendirdi: Dertler bitmeyecek

Gazeteci yazar Murat Yetkin, 5 eyalette oy sayımının sürdüğü ABD Başkanlık seçiminde Demokrat aday Joe Biden'ın olası zaferinin Türkiye için sonuçlarını değerlendirdi. "Biden gelecek dertler bitmeyecek" diyen Yetkin, 'dertlerin hafiflemesinin koşulunu' ise şöyle açıkladı: "Biden kazanır ve Biden’ı destekleyen siyasi ve ekonomik güç odakları hakikaten kapitalizmin restorasyonunu, yeniden yapılanmasını istiyorlarsa o zaman durum başka. O zaman Türkiye için de bir umut var demektir"

Yetkin, " ABD seçimleri ve Türkiye: Biden gelecek dertler bitmeyecek" başlıklı yazısında, Biden'ın ABD Başkanı olarak seçilmesi durumunda Türkiye ile ilişkilerin nasıl ilerleyebileceğine yönelik değerlendirmelerini paylaştı.

Yetkin, şu değerlendirmede bulundu:

"Biden kazanır ve Biden’ı destekleyen siyasi ve ekonomik güç odakları hakikaten kapitalizmin restorasyonunu, pandemi dersleriyle yeniden yapılanmasını istiyorlarsa o zaman durum başka. O zaman Türkiye için de bir umut var demektir. Çünkü kapitalizm, Trump’la zirveye çıkan vahşi ve arsız çizgisini bir yana bırakma yoluna girerse Erdoğan da mevcut yapıyı bu şekilde sürdüremeyeceğini görecek tecrübeye sahip. Ekonomik yapının toparlanması, yatırımlara açık hale gelinip “orta gelir tuzağından” kurtulması için “orta demokrasi tuzağından” da kurtulması gerektiğini görmesi gerekecektir.

Ancak şu bir gerçek: Trump devam ederse bu ihtimal dahi yok."

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