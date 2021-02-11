Murat Yetkin: Ne oldu da S-400 konusunda ABD’nin peşine düştük?

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, “ABD ile ilişkilerin tam gaz duvara doğru gitmekte olduğunu sonunda Beştepe de kabul etmiş görünüyor. Joe Biden döneminde işlerin Donald Trump’ın karakucak diplomasi yöntemiyle geçiştirilemeyeceğini Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da sonunda anlamış bulunuyor." düşüncesini dile getirdi.

Yetkin yazısında, “Bunu da nereden mi çıkarıyorum? Bunu Erdoğan’ın sözcüsü ve aynı zamanda Güvenlik ve Dış Politikalar Danışmanı İbrahim Kalın’ın sözlerinden anlıyoruz. Kalın, son olarak CNN International’e verdiği mülakatta Türkiye’nin “Patriot ya da herhangi bir Avrupa sistemi almaya” hazır olduğunu söyledi. Birkaç gün önce de Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bir grup gazeteciye S-400 konusunda Yunanistan’ın S-300’lere yaptığına benzer bir formülü tartışmaya hazır olduğumuzu duyurmuştu. Bu durum tabii daha birkaç hafta öncesine dek geçerli, S-400 konusunda burundan kıl aldırmama, hatta Erdoğan’ın Rusya’dan yeni parti S-400 de alınacağı beyanıyla çelişiyor. Üstelik bütün bu 'Yeter ki görüşelim' işaretlerine ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Pierce 'Bizim tutumumuz değişmedi' yanıtı verdi." ifadesini kullandı.

Yetkin, "Erdoğan yönetimi 'S-400’leri de konuşuruz, yeter ki görüşelim' diyor çünkü görüşme sıkıntısı giderek büyüyor. " yorumunu yaptı.