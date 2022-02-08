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Murat Yetkin: Muhalefet liderlerinin 12 Şubat’ta ortak aday konusunda uzlaşması muhtemel görünmüyor; konunun açılacağı dahi kesin değil

08 Şubat 2022 11:31

Gazeteci- yazar Murat Yetkin, CHP, İYİ, Demokrat, DEVA, Gelecek ve Saadet partilerinin liderlerinin 12 Şubat’ta yapacağı görüşmeye ilişkin olarak, "Muhalefet liderlerinin 12 Şubat’ta ortak aday konusunda uzlaşması muhtemel görünmüyor; konunun açılacağı dahi kesin değil" değerlendirmesini yaptı. 

Yetkin yazısında, "Ancak ortak ekonomi programı çalışmasının başlatılması konusu zorunlu görünüyor. Muhalefet partilerinin ortak ekonomi programı üretmesi ortak Anayasa metni üretmesinden daha zor olabilir. Her partinin bünyesinde bilgili ve yetenekli iktisatçılar var. Ama öncelikler farklı. Halkın önceliği ise açık arayla ekonomi, geçim sıkıntısı, hayat pahalılığı, elektrik zamları, doğal gaz zamları, artan gıda fiyatları." düşüncesini dile getirdi. 

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