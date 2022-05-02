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Murat Yetkin: Muhalefet cephesindeki en ciddi sorunlardan birisi de İyi Parti ve DEVA’nın büyümek için CHP tabanına yönelmeye başlaması

"Bu durum CHP teşkilatını rahatsız ediyor"

02 Mayıs 2022 08:44

Gazeteci- yazar Murat Yetkin, "Muhalefet cephesindeki en ciddi sorunlardan birisi de CHP’nin Millet İttifakındaki ortağı Meral Akşener liderliğindeki İyi Parti ve Ali Babacan liderliğindeki DEVA Partisinin büyümek için AK Parti ve MHP tabanına çalışmaktan çok CHP tabanına yönelmeye başlaması." düşüncesini dile getirdi.

Yetkin yazısında, "Oysa bu durum muhalefet cephesindeki toplam oy potansiyelini artırmıyor. AK Parti ve MHP’den oy kazanma potansiyeli bulunan İyi ve Gelecek partilerinin CHP seçmenini hedeflemesi belki kendi partilerinin durumunu -özellikle Batı Anadolu ve Trakya’da bir ölçüde güçlendiriyor ancak ittifakın lokomotifi konumundaki CHP’nin büyümesini engelliyor. Bu durum CHP teşkilatını rahatsız ediyor. CHP içinde ittifaka karşı çıkışların artmasının ve Kılıçdaroğlu’nu iç sorunları dışa vuracak kadar sinirlendirmesinin bir nedeni de bu." ifadesini kullandı. 

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