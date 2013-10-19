Murat Yetkin: MİT yayınlarının arkasında İsrail parmağı mı var?

Radikal gazetesi yazarı Murat Yetkin, MİT Müsteşarı Hakan Fidan hakkında ABD basınında çıkan haberler hakkında görüştüğü isminin açıklanmasını istemeyen bir istihbarat yetkilisinin “bu medya kampanyasını, arkasında İsrail kaynaklı bir çabanın bulunduğu bir saldırı olarak görüyoruz” ifadelerini aktardı.

Yetkin, Radikal’de “MİT yayınlarının arkasında İsrail parmağı mı var?” başlığıyla yayımlanan (19 Ekim 2013) yazısında, “Fidan'a yönelik yayınların doğrudan Erdoğan'ın dış politikasını hedef aldığı iyice ortaya çıktı. Hükümet, Fidan'ın arkasında. Muhalefet de fazla yüklenmiyor” ifadelerini kullandı.

ABD’nin Washington Post gazetesinde David Ignatius imzasıyla yayımlanan haberde, MİT’in Başbakan Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Türkiye’de bulunan ve İsrail istihbaratı MOSSAD’a çalışan 10 İranlı ajanın isminin İran istihbaratı VEJA’ya verildiğini iddiası yer almıştı.

Yetkin, ABD basınında MİT yayınları çıkmasının arkasında İsrail olduğu düşüncesinin Wall Street Journal’da çıkan ve Türkiye’nin Suriye politikasını eleştiren bir yazıyla başladığını öne sürdü.

Yetkin yazısında şu ifadeleri kullandı:

“Arkasında İsrail parmağı olsun ya da olmasın, MİT Müsteşarı Fidan’a yönelik yayınların doğrudan Erdoğan’ın dış politikasını hedef aldığı iyice ortaya çıkmaya başladı. Hükümet Fidan’ın doğal olarak arkasında duruyor, doğrusu muhalefet de bu milli konuya fazla yüklenmiyor. Bu saldırıların Fidan’ın hareket kabiliyetini etkileyip etkilemediğini ise zaman gösterecek. Ancak Türkiye’nin içeride de dışarıda da Avrupa Birliği hedefinden uzaklaşıp, belirsizliklerle dolu Ortadoğu işlerine fazlaca daldığı eleştirileri giderek artıyor. AB’nin son ilerleme raporuyla Türkiye ile bağları koparmak istemediğini, demokratik gelişmelerin devamını istediği bir ortamda Suriye üzerine Cenevre görüşmeleri dış politikada bir ince ayar için iyi bir fırsat olabilir. Bu fırsat değerlendirilmeli.”