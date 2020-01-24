Murat Yetkin: Merkel'in ziyareti AB'yle ilişkilere yarayacak mı?

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, kişisel internet sitesinde bugün yayınladığı yazısında, "Almanya Şansöylesi Angela Merkel'in Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile buluşmak üzere 24 Ocak'ta Türkiye'ye gelmesiyle, İngiltere Kraliçesi İkinci Elizabeth'in ülkesinin Avrupa Birliği'nden (AB) çıkışını bir gün önce onaylamış olması arasında bir ilişki yok: Tamamen tesadüf" dedi.

"Bu ziyaret hazırlıkları başladığı sırada Almanya Türkiye'yi Libya'nın geleceği için Berlin Sürecine davet etmiş, öte yandan AB Türkiye'yi Suriye askeri harekâtı nedeniyle şiddetle kınamıştı" ifadelerini kullanan Yetkin, "Yüksek düzeyli siyasi diyalog ise epeydir kesikti. Bu, Merkel'in 2017'den bu yana Türkiye'ye ilk gelişi" diye belirtti.

Yetkin'in yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Görüşmelerde ağırlık Türkiye-AB ilişkilerinde değil, deyim yerindeyse, Türkiye'nin AB'ye kalkan olma rolü üzerineydi. Bugünlerde, Avrupa Parlamentosu'nun yeni Türkiye raportörü Nacho Sanchez Amor Türkiye'de. Türkiye'yi tanıyan bir isim; 2015 Haziran seçimlerine gözlemci olarak gelen AGİT heyetinin başındaydı. Daha sonra İspanya'da eyaletlerden sorumlu devlet bakanlığı yapmış; ayrılıkçılık ve terör meselelerine vakıf izlenim veriyor. Edirne Cezaevi'nde Selahattin Demirtaş'ı, İstanbul'da CHP'li belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'nu, Gaziantep'te AK Partili Belediye başkanı Fatma Şahin'i ziyaret etmiş; Avrupa'da Türkiye'nin sadece Erdoğan ile anılmasının haksızlık olduğuna, yeni sesleri duyma, yeni yüzleri görme ihtiyacı olduğundan söz ediyor.

"Evet, Türkiye ile AB arasında temas artıyor, Merkel'in ziyareti beklentileri yeniden akla getiriyor ama bütün bunlar ne için? Sadece Türkiye'yi yatıştırmak Erdoğan'a, işte AB ile ilişkileri de düzelttiğini söylemek için PR malzemesi sağlayıp o arada Suriye olsun, Libya olsun, Doğu Akdeniz olsun, hatta yatırım tavizleri olsun alabileceği ne varsa almaya çalışmak için mi? Ve o arada Türkiye'yi Rusya'dan olabildiğince uzak tutmak için mi? Yoksa, samimiyetle Türkiye ve AB demokrasileri arasında giderek açılan makası kapamaya çalışarak, genişletilmiş Avrupa coğrafyasında daha sağlıklı barış ve istikrar ortamına ulaşmak için mi? Umalım ki amaç bu olsun."

Murat Yetkin'in yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz.