Murat Yetkin: Libya'ya asker gönderme rafa kaldırılabilir

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Murat Yetkin, eğer dün Rusya ve Türkiye tarafından yapılan "Libya'da ateşkes" çağrısı karşılık bulursa Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın teskere kararından vazgeçebileceğini ifade etti.

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Yetkin, muhalif partilerin tezkereye karşı "ısrarlı" duruşunun da 2003 Irak tezkeresinden bu yana ilk defa gerçekleştiğini yazdı.

Tecrübeli gazeteci, dün İstanbul'da yapılan görüşmeden sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'nin eski ÖSO üyesi paralı asker göndereceği endişesini sakinleştiren kişi olarak görülebileceği değerlendirmesinde bulundu.

Yetkin'in yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Putin, Erdoğan ile birlikte yaptıkları ateşkes çağrısı ile özellikle Batı Avrupa’da son haftalarda öne çıkan Türkiye’nin Libya’ya asker gönderme, hatta belki Suriye’den (Idlib civarından) kaydıracağı eski ÖSO üyesi paralı asker göndereceği endişesini sakinleştiren kişi olarak görülebilir.

Libya’ya paralı asker gönderme fikrini ortaya atıp tartışmaları başlatan kişi olan, ÖSO’cuların eğitiminde de yer alan özel güvenlik şirketi SADAT’ın kurucusu, emekli tuğgeneral Adnan Tanrıverdi olmuştu. Erdoğan ve Putin’in ortak ateşkes açıklamasından kısa süre sonra, Mehdi’nin gelmesi için bizlerin ne yaptığını da sorgulayacak kadar ileri giden Tanrıverdi’nin, Cumhurbaşkanlığı Baş Danışmanlığı ve Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyeliğinden istifa ettiği haberi duyuldu.



Erdoğan, ateşkes çağrısı karşılık bulur ve uygulanmaya başlarsa, Meclis’in verdiği asker gönderme iznini kullanmayabilir.

Gelinen noktada CHP ve İYİ Parti başta olmak üzere muhalif odakların asker göndermeye karşı ısrarlı duruşunun etkisi de yabana atılmamalı; 2003 Irak tezkeresinden sonra ikinci defa oluyor bu"

Yetkin'in yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz