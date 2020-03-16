Murat Yetkin: Koronavirüs önlemlerini destekliyoruz fakat neler olduğunu bilmek hakkımız

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, Türkiye'de 18 yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) vakası çıkması üzerine Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumlara ülkedeki vakaların durumlarına ilişkin sorular sordu. Yetkin, Türkiye'deki vakalara ilişkin yeterince bilgi verilmediğini aktarırken, "Alınan önlemleri destekliyor, ellerimizi sık sık yıkıyor, kalabalıklardan uzak durmaya çalışıyoruz ama başımıza neler geldiğini ve gelmekte olduğunu bilmek de hakkımız" ifadelerini kullandı.

Yetkin, "Korona vakaları da artıyor, sorular da: Adana’yla başlayalım" başlıklı yazısında Türkiye'deki salgının durumuna ilişkin sorduğu sorularda 15 Mart'tan umre seyahatinden dönen fakat karantinaya alınmayan yolcuların durumunu sordu. Yetkin, aynı zamanda Türkiye'de Koronavirüs testinin her isteyene yapılmadığını aktararak şu soruyu sordu: "Neden biz de Japonya, Güney Kore gibi koronavirüsle etkili mücadele eden ülkelerde olduğu gibi her isteyenin test yaptırabilmesine izin vermiyoruz? Hastalık daha da görünür hale gelir diye mi? Kimden, neyi saklıyoruz?"

Yetkin'in yazısından ilgili bölüm şöyle:

"16 Mart’taki Bilim Kurulu ardından bu sorulara yanıt bulsak iyi olur. Alınan önlemleri destekliyor, ellerimizi sık sık yıkıyor, kalabalıklardan uzak durmaya çalışıyoruz ama başımıza neler geldiğini ve gelmekte olduğunu bilmek de hakkımız. Öyle değil mi?"

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