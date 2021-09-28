Murat Yetkin: Kılıçdaroğlu ve Akşener, Erdoğan'ın oyun planını sarsıyor

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın siyasete ilişkin oyun planlarını sarstığını söylerken, "Kılıçdaroğlu ve Akşener'in salvoları bir yandan, Erdoğan'ın nurlu ufuklar söylemine rağmen devam eden geçim sıkıntısı ve işsizlik sorunları diğer yandan Erdoğan'ın oyun planı birkaç açıdan sarsılıyor" dedi.

İktidar ve muhalefet cephesindeki son gelişmeleri değerlendiren Yetkin, CHP ve İyi Parti'nin Erdoğan'ın oyun planlarını bozduğunu, Kürt meselesinde de AKP'nin hesap hatası olduğunu söyledi.

Yetkin'in yazısında şunları kaydetti:

"TBMM yeni yasama dönemine başlarken siyasi görünümü iki adım geriye çekilip şöyle özetlemek mümkün: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti lideri Meral Akşener son birkaç haftadır yaptıkları çıkışlarla Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oyun planını sarsıyor. Cumhur İttifakı ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli'nin özellikle Kürt meselesindeki katı tutumu Erdoğan'ın işini hiç de kolaylaştırmazken, HDP'nin 'tutum belgesiyle' yaptığı çıkış, Kürt seçmenin AK Parti'ye geri-kazanımını zorlaştırıyor.

"Üstelik Erdoğan'ın iç politikadaki bu zorlanması, ABD ile Rusya'yı birbirine karşı kullanma dengesinde ipleri elinden kaçırmak üzere göründüğü bir zamanda denk geliyor. Erdoğan'ın basit bir yurt sorunu eylemini bir Gezi Protestolarına benzetmesi için en büyük endişesini ele veriyor. En geç 2023'te yapılacak seçimlere dair oyun planı şimdiden sarsılmaya başlamasının en önemli nedenlerinden biri bu.

"Muhalefet sokağa dökülmedikçe, Erdoğan oyun planındaki en önemli kozlardan birinden mahrum kalıyor. HDP'nin alışılmadık ölçüde -olumlu anlamda- uzlaşmacı son çıkışını da bu çerçevede değerlendirmek mümkün."

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